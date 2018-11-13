Банки обяжут предупреждать должников о коллекторах по SMS

Депутат пояснил, что сейчас граждане зачастую не знают о том, что с их долгом начали работу коллекторы. При этом взыскатели не всегда работают законно — например, они могут позвонить заемщикам и их родным ночью или рано утром или рассказать о проблемах работодателю.