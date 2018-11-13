Независимые АЗС будут привлечены к подписанию соглашения о сдерживании цен

По словам Козака, несмотря на то, что доля независимых АЗС на розничном рынке составляет 62%, принадлежат они ограниченному кругу бизнесменов.
«В случае, если будут выявлены компании, которые занимают на розничном рынке монопольное положение, с ними тоже будет подписано соответствующее соглашение», — цитируют Козака «Известия».
Он добавил, что соответствующий анализ участников рынка будет проведен ФАС и Минэнерго до конца декабря.
Эксперты отмечают, что в среднем у независимых заправок топливо на 2−3 рубля дороже, чем у сетей АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний, но это связано с расходами на доставку и отсутствием других источников доходов в виде экспорта или оптовой торговли.