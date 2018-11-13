Независимые АЗС будут привлечены к подписанию соглашения о сдерживании цен

Источник: Известия

По словам Козака, несмотря на то, что доля независимых АЗС на розничном рынке составляет 62%, принадлежат они ограниченному кругу бизнесменов.

«В случае, если будут выявлены компании, которые занимают на розничном рынке монопольное положение, с ними тоже будет подписано соответствующее соглашение», — цитируют Козака «Известия».

Он добавил, что соответствующий анализ участников рынка будет проведен ФАС и Минэнерго до конца декабря.