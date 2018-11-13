Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тест на знание пород кошек
Су-57 стал «невидимым»
Младшая дочка Екатерины Климовой очаровала соцсети
Светлана Лобода расплакалась в шоу Андрея Малахова
Бани и сараи на участке можно будет не регистрировать: главное
Как аферисты обманывают девушек В столице объявились аферисты, которые проводят кастинг девушек якобы на популярное ток-шоу
Сегодня ФРГ и Франция выпустили заявление с обвинением России
Сеть заинтересовалась необычным снимком со свадьбы
Британец публично рассказал об интимной операции
Ученые нашли способ снизить давление без лекарств
Сбросил 40 кг: актер Семчев стремительно теряет вес - фото
Сафронов осудил "траур" вдовы Караченцова - СМИ
Художник сделал Нефертити красавицей с обложек журналов
Тимати стал моделью ради своей девушки
Порнозвезды рассказали, о чем думают во время съемок
Стриженова удивила грудью на новом фото - СМИ
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней (фото)
Вещи, которые не надо делать перед зимой на даче
Фоторепортажи
8Пассажирский Boeing 737 разбился в Индонезии
14Умер Николай Караченцов
01:55 (мск), источник: Известия

Независимые АЗС будут привлечены к подписанию соглашения о сдерживании цен

Независимые АЗС, если будут выявлены признаки создания монополии, будут привлечены к подписанию соглашения о сдерживании цен. Об этом на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

Наверх
Источник: Известия

По словам Козака, несмотря на то, что доля независимых АЗС на розничном рынке составляет 62%, принадлежат они ограниченному кругу бизнесменов.

«В случае, если будут выявлены компании, которые занимают на розничном рынке монопольное положение, с ними тоже будет подписано соответствующее соглашение», — цитируют Козака «Известия».

Он добавил, что соответствующий анализ участников рынка будет проведен ФАС и Минэнерго до конца декабря.

Эксперты отмечают, что в среднем у независимых заправок топливо на 2−3 рубля дороже, чем у сетей АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний, но это связано с расходами на доставку и отсутствием других источников доходов в виде экспорта или оптовой торговли.

АЗС, завышающие цены, ждут внеплановые проверки
Во время загрузки произошла ошибка.
6 ноября© Ньюстюб
Следите за развитием темы«В России резко выросли цены на бензин»
 Вечно правые: как неонацисты в Германии организовали заговор
Плачевная ошибка: почему врачи ампутировали пенсионерке «не ту ногу»
Путин поручил Медведеву проверить налоговую нагрузку на граждан
Умер создатель комиксов Marvel Стэн Ли
Менять асфальт в России разрешили в плохую погоду
Старт продаж спиртного через интернет отложен
Ученые назвали фактор, в четыре раза повышающий риск рака
Модель выгнали из Лувра из-за декольте
Спорт
Ари — о сборной, Черчесове и конкуренции с русскими форвардами Форвард «Краснодара», забивший 6 голов в 8 матчах чемпионата, был экстренно вызван в сборную России перед играми с Германией и Швецией
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Паркуюсь назло соседям — новый способ заработать на старом авто На специализированных сайтах появилось множество объявлений, авторы которых предлагают свои авто как передвижной баннер
Кино
Бывшая ведущая «Давай поженимся» рассказала о борьбе с раком Астролог Тамара Глоба стала гостьей программы «Жена. История любви»
Недвижимость
Лесной пожар в Калифорнии уничтожил дома знаменитостей
Бани, беседки и сараи на участке можно будет не регистрировать: главное
Названы регионы с самой доступной арендой жилья
Вредные советы. 7 вещей, которые не надо делать перед зимой на даче
Дети
Дочери Алсу покорили публику выступлением на концерте Микелла и Сафина приняли участие в новом шоу певицы
Леди
Знаменитые женщины, которые зарабатывают в разы больше своих мужчин Рассказываем о звездных женщинах, чья зарплата в разы больше, чем у их мужчин, и это не мешает любви и семейному счастью.
Все о ремонте
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Подмосковный дом в духе современной западной архитектуры
Как сделать косметический ремонт ванной комнаты за 3 дня
5 быстрых советов для тех, кто делает ремонт самостоятельно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь