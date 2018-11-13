Старт продаж спиртного через интернет отложен
Продажи алкоголя в интернете с предполагаемого срока — январь 2019 года — начать не получится. Законопроект Минфина о легализации
Продажи алкоголя в интернете с предполагаемого срока — январь 2019 года — начать не получится. Законопроект Минфина о легализации
В управлении считают, что
Согласно отзыву ГПУ, с которым ознакомились «Известия», в законопроекте не установлен правовой механизм проверки возраста покупателя, а также запрета на продажи алкоголя с 23 часов до 8 часов по местному времени.
Ожидается, что документ будет серьезно переработан. В частности, против продаж алкоголя в Сети выступал Минздрав — в ведомстве уверены, что подобный шаг повысит доступность спиртного.