Старт продаж спиртного через интернет отложен

Продажи алкоголя в интернете с предполагаемого срока — январь 2019 года — начать не получится. Законопроект Минфина о легализации онлайн-продаж спиртного раскритиковало Государственно-правовое управление (ГПУ) президента, при этом за оставшиеся 1,5 месяца ведомство не сможет доработать документ и внести его на рассмотрение в Госдуму, заявил «Известиям» источник в правительстве.