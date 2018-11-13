Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как обустроить пространство для кошки. Список
Представлен самый красивый Mitsubishi (и это пикап L200)
Дети Чуриковой и Кожевниковой посетили театральную премьеру (фотогалерея)
Светлана Лобода расплакалась в шоу Андрея Малахова
Бани и сараи на участке можно будет не регистрировать: главное
Как развлекался самый кровавый русский царьО пирах, которые существовали во времена Ивана Грозного, слагали легенды
В Париже Трамп отказался здороваться с Порошенко (видео)
Сеть заинтересовалась необычным снимком со свадьбы
Как ванна и душ вам вредят
Три продукта, которые помогут чувствовать себя лучше
В Сети волнуются за здоровье стремительно худеющего Семчева - СМИ
Сафронов осудил "траур" вдовы Караченцова - СМИ
Как именно недосып сказывается на твоей коже и волосах
Как перестать ревновать мужчину к его бывшим женщинам
Порнозвезды рассказали, о чем думают во время съемок
Стриженова удивила грудью на новом фото - СМИ
Бани и сараи на участке можно будет не регистрировать: главное
Как выглядит самое жуткое место в Париже (фото)
Фоторепортажи
8Пассажирский Boeing 737 разбился в Индонезии
14Умер Николай Караченцов
02:19 (мск), источник: Известия

Старт продаж спиртного через интернет отложен

Продажи алкоголя в интернете с предполагаемого срока — январь 2019 года — начать не получится. Законопроект Минфина о легализации онлайн-продаж спиртного раскритиковало Государственно-правовое управление (ГПУ) президента, при этом за оставшиеся 1,5 месяца ведомство не сможет доработать документ и внести его на рассмотрение в Госдуму, заявил «Известиям» источник в правительстве.

Наверх
Источник: Известия

В управлении считают, что онлайн-продажи расширят рынок сбыта алкоголя, что противоречит политике государства по снижению масштабов употребления спиртного.

Согласно отзыву ГПУ, с которым ознакомились «Известия», в законопроекте не установлен правовой механизм проверки возраста покупателя, а также запрета на продажи алкоголя с 23 часов до 8 часов по местному времени.

Ожидается, что документ будет серьезно переработан. В частности, против продаж алкоголя в Сети выступал Минздрав — в ведомстве уверены, что подобный шаг повысит доступность спиртного.

В России могут ограничить число магазинов, торгующих спиртным
Во время загрузки произошла ошибка.
7 ноября© Ньюстюб
 Вечно правые: как неонацисты в Германии организовали заговор
Плачевная ошибка: почему врачи ампутировали пенсионерке «не ту ногу»
Путин поручил Медведеву проверить налоговую нагрузку на граждан
Умер создатель комиксов Marvel Стэн Ли
Менять асфальт в России разрешили в плохую погоду
Независимые АЗС заставят подписать соглашение о сдерживании цен
Ученые назвали фактор, в четыре раза повышающий риск рака
Модель выгнали из Лувра из-за декольте
Спорт
Ари — о сборной, Черчесове и конкуренции с русскими форвардами Форвард «Краснодара», забивший 6 голов в 8 матчах чемпионата, был экстренно вызван в сборную России перед играми с Германией и Швецией
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Паркуюсь назло соседям — новый способ заработать на старом авто На специализированных сайтах появилось множество объявлений, авторы которых предлагают свои авто как передвижной баннер
Кино
Бывшая ведущая «Давай поженимся» рассказала о борьбе с раком Астролог Тамара Глоба стала гостьей программы «Жена. История любви»
Недвижимость
Лесной пожар в Калифорнии уничтожил дома знаменитостей
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней (фото)
Вредные советы. 7 вещей, которые не надо делать перед зимой на даче
Как выглядит самое жуткое место в Париже (фото)
Дети
Дочери Алсу покорили публику выступлением на концерте Микелла и Сафина приняли участие в новом шоу певицы
Леди
Знаменитые женщины, которые зарабатывают в разы больше своих мужчин Рассказываем о звездных женщинах, чья зарплата в разы больше, чем у их мужчин, и это не мешает любви и семейному счастью.
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь