Невостребованные вклады предложили передавать в бюджет

Источник: РИА Новости

«Также данная участь может коснуться средств номинальных держателей ценных бумаг и тех участников акционерных обществ, которые себя никак не проявляют, соответственно не получают дивиденды. Суть заключается в том, чтобы определиться с этими ресурсами», — пояснил парламентарий.

При этом он отметил, что остается ряд дискуссионных вопросов, например, создавать ли специальный государственный фонд для аккумулирования данных средств. «Вполне возможно, что потребуется аккумуляция всего этого на счетах, затем принятие решение, что с этим делать», — сказал Аксаков.