Держи Тамань шире
Строительный опыт Аркадия Ротенберга может пригодиться за пределами Крыма.
Строительный опыт Аркадия Ротенберга может пригодиться за пределами Крыма.
Как выяснил «Ъ», структуры Аркадия Ротенберга, заканчивающие строительство Крымского моста, могут затем перекинуть на другой масштабный инфраструктурный проект по соседству: сухогрузный район порта Тамань. Источники «Ъ» отмечают, что серьезных альтернатив для применения уже созданных крупных мостостроительных отрядов и закупленной дорогостоящей техники пока нет. Между тем объем работ в Тамани только по федеральным объектам порта оценивается в 65 млрд руб., подрядчики смогут претендовать и на строительство терминалов для частных инвесторов порта.
На совещании о строительстве порта в Тамани 1 ноября
Источники «Ъ» считают, что к строительству сухогрузного района порта Тамань (подробнее о проекте см. «Ъ» от 6 ноября) будут привлечены структуры генподрядчика моста ООО «Стройгазмонтаж» (СГМ) Аркадия Ротенберга.
Один из собеседников «Ъ» уточнил, что конфигурации могут быть разными, например, как в случае с мостом, через «создание специальной “дочки” при СГМ вроде “СГМ-Порт”, которая, управляя подрядом, создает кооперацию, включающую как филиалы “Мостотреста” (компания Аркадия Ротенберга.— “Ъ”), так и другие компании, работавшие в Керченском проливе». Представитель семьи Ротенбергов заявила, что «у нее нет информации по этому вопросу», и отказалась от комментариев.
Госконтракт по Крымскому мосту был заключен в феврале 2015 года. Заказчик и организатор строительства — ФКУ «Упрдор “Тамань”», подведомственное Росавтодору. Общая стоимость проекта — 228 млрд руб. В марте 2016 года к строительству моста подключился «Мостотрест», заключивший с генподрядчиком контракт на 97 млрд руб. Открытие автомобильного движения было запланировано на декабрь 2018 года, но оно стартовало уже в мае, полный ввод в эксплуатацию и завершение госконтракта намечены на декабрь 2019 года.
Источники «Ъ» утверждают, что на совещании 1 ноября прямо обсуждалась возможность привлечения в Тамань именно структур СГМ. Как рассказывает один из собеседников «Ъ», присутствовавший на мероприятии
Проект порта планируется к реализации полностью за частные деньги, так что выбор подрядчиков — исключительно вопрос экономики, добавляет он. Однако, уточняет другой собеседник «Ъ», несмотря на планы по ускорению строительства сухогрузного района в Тамани, окончательного проекта пока нет, а чтобы точно говорить об участии в строительстве, нужно понимать его экономику, перспективы. Частные инвесторы терминалов от комментариев отказались.
Если людей можно сократить, добавляет он, то оборудование просто некуда девать: на закупку дополнительного оборудования для стройки затрачено более €100 млн, договоры лизинга заключены на сроки от трех до шести лет, и эти расходы не компенсируются госконтрактом на мост. По мнению собеседников «Ъ», схема привлечения мостовиков может быть выгодна и для порта, он получит опыт, компетенции и оборудование, необходимые для работы в Керченском проливе.
Основной объем работ мостоотрядов — до весны 2019 года, дальше — мелочи: работа по железной дороге и разборка «времянки», отмечает один из источников «Ъ». «Живых» денег по госконтракту больше нет, добавляет он, на 2019 год осталось несколько миллиардов, и весь год пойдет в счет гашения аванса, других подрядов, хотя бы близко сравнимых по объемам, как минимум в первой половине 2019 года не предвидится.
По мнению собеседников «Ъ», чем дальше вправо будет уходить в 2019 году решение привлечь мостовиков в Тамань, тем больше теряют стороны в эффективности по разворачиванию фронта работ. До конца 2019 года есть возможность использовать под стройку порта временные промплощадки, но затем эти участки в соответствии с контрактом на мост нужно начать высвобождать.
Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров согласен, что привлечение в порт Тамань компаний, строивших Крымский мост, может ускорить реализацию проекта и «сохранить потенциал подрядных организаций, находящихся под санкциями». Госбанки, добавляет эксперт, также, вероятно, будут активнее кредитовать концессионера и инвесторов терминалов в случае привлечения согласованных с правительством подрядчиков. По оценкам господина Бурмистрова, объем работ только по федеральным объектам порта для СГМ может составить около 65 млрд руб.
Анастасия Веденеева
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