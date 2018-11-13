Держи Тамань шире

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Как выяснил «Ъ», структуры Аркадия Ротенберга, заканчивающие строительство Крымского моста, могут затем перекинуть на другой масштабный инфраструктурный проект по соседству: сухогрузный район порта Тамань. Источники «Ъ» отмечают, что серьезных альтернатив для применения уже созданных крупных мостостроительных отрядов и закупленной дорогостоящей техники пока нет. Между тем объем работ в Тамани только по федеральным объектам порта оценивается в 65 млрд руб., подрядчики смогут претендовать и на строительство терминалов для частных инвесторов порта.

На совещании о строительстве порта в Тамани 1 ноября вице-премьер Максим Акимов предложил будущему концессионеру и инвесторам терминалов проработать вопрос об использовании в проекте мощностей организаций, задействованных на строительстве Крымского моста, рассказали «Ъ» источники в отрасли. В аппарате господина Акимова подтвердили, что такой вопрос обсуждался, хотя «про конкретные компании речь не шла». В Минтрансе уточнили, что соответствующее поручение о проработке поступило и находится на рассмотрении.

Источники «Ъ» считают, что к строительству сухогрузного района порта Тамань (подробнее о проекте см. «Ъ» от 6 ноября) будут привлечены структуры генподрядчика моста ООО «Стройгазмонтаж» (СГМ) Аркадия Ротенберга.

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Один из собеседников «Ъ» уточнил, что конфигурации могут быть разными, например, как в случае с мостом, через «создание специальной “дочки” при СГМ вроде “СГМ-Порт”, которая, управляя подрядом, создает кооперацию, включающую как филиалы “Мостотреста” (компания Аркадия Ротенберга.— “Ъ”), так и другие компании, работавшие в Керченском проливе». Представитель семьи Ротенбергов заявила, что «у нее нет информации по этому вопросу», и отказалась от комментариев.

Госконтракт по Крымскому мосту был заключен в феврале 2015 года. Заказчик и организатор строительства — ФКУ «Упрдор “Тамань”», подведомственное Росавтодору. Общая стоимость проекта — 228 млрд руб. В марте 2016 года к строительству моста подключился «Мостотрест», заключивший с генподрядчиком контракт на 97 млрд руб. Открытие автомобильного движения было запланировано на декабрь 2018 года, но оно стартовало уже в мае, полный ввод в эксплуатацию и завершение госконтракта намечены на декабрь 2019 года.

Источники «Ъ» утверждают, что на совещании 1 ноября прямо обсуждалась возможность привлечения в Тамань именно структур СГМ. Как рассказывает один из собеседников «Ъ», присутствовавший на мероприятии топ-менеджер компании отметил, что строительство моста близится к завершению, намекая на высвобождающиеся возможности, и на это «живо отреагировали некоторые инвесторы», отмечая перспективы привлечения СГМ как подрядчика. Предварительные договоренности об участии мостовиков в строительстве объектов федеральной собственности порта Тамань и отдельных терминалов достигнуты еще весной на уровне акционеров, утверждает другой источник «Ъ».

Проект порта планируется к реализации полностью за частные деньги, так что выбор подрядчиков — исключительно вопрос экономики, добавляет он. Однако, уточняет другой собеседник «Ъ», несмотря на планы по ускорению строительства сухогрузного района в Тамани, окончательного проекта пока нет, а чтобы точно говорить об участии в строительстве, нужно понимать его экономику, перспективы. Частные инвесторы терминалов от комментариев отказались.

Проект моста уникален по объемам и срокам реализации, но у такого результата есть побочные эффекты — значительно выросший штат строительных компаний и многомиллиардные вложения в технику, говорит один из источников «Ъ».

Если людей можно сократить, добавляет он, то оборудование просто некуда девать: на закупку дополнительного оборудования для стройки затрачено более €100 млн, договоры лизинга заключены на сроки от трех до шести лет, и эти расходы не компенсируются госконтрактом на мост. По мнению собеседников «Ъ», схема привлечения мостовиков может быть выгодна и для порта, он получит опыт, компетенции и оборудование, необходимые для работы в Керченском проливе.

Основной объем работ мостоотрядов — до весны 2019 года, дальше — мелочи: работа по железной дороге и разборка «времянки», отмечает один из источников «Ъ». «Живых» денег по госконтракту больше нет, добавляет он, на 2019 год осталось несколько миллиардов, и весь год пойдет в счет гашения аванса, других подрядов, хотя бы близко сравнимых по объемам, как минимум в первой половине 2019 года не предвидится.

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По мнению собеседников «Ъ», чем дальше вправо будет уходить в 2019 году решение привлечь мостовиков в Тамань, тем больше теряют стороны в эффективности по разворачиванию фронта работ. До конца 2019 года есть возможность использовать под стройку порта временные промплощадки, но затем эти участки в соответствии с контрактом на мост нужно начать высвобождать.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров согласен, что привлечение в порт Тамань компаний, строивших Крымский мост, может ускорить реализацию проекта и «сохранить потенциал подрядных организаций, находящихся под санкциями». Госбанки, добавляет эксперт, также, вероятно, будут активнее кредитовать концессионера и инвесторов терминалов в случае привлечения согласованных с правительством подрядчиков. По оценкам господина Бурмистрова, объем работ только по федеральным объектам порта для СГМ может составить около 65 млрд руб.

Анастасия Веденеева