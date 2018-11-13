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12:39 (мск), источник: Интерфакс

Boeing не предупредил авиакомпании об опасности срыва самолетов в пике

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU — Американский самолетостроительный концерн Boeing Co утаивал информацию о возможных рисках, связанных с появлением в системе управления самолетами новой функции, которая может приводить к уходу самолетов в пике, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на мнение экспертов.

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Источник: Reuters

Новые самолеты моделей Boeing-737 MAX 8 и MAX 9 оснащены системой, которая помогает пилотам избежать опасного задирания носа воздушного судна. Однако в нештатной ситуации система может опустить нос так сильно, что пилоты не смогут выровнять самолет, и он уйдет в пике даже при ручном управлении, когда пилоты не ожидают вмешательства бортового компьютера.

Для многих пилотов наличие такой функции стало сюрпризом. По словам экспертов по безопасности, Boeing не сообщил о новом функционале руководству авиакомпаний и пилотам, и они не имели возможности подготовиться к вероятным рискам.

С их стороны было глупым шагом установить систему на самолеты и не сказать об этом пилотам, которые управляют этими самолетами. APA представляет более 15 тыс. летчиков компании American Airlines. Почему они не обучались новой функции?
Майк Майклз
председатель комиссии по безопасности в ассоциации Allied Pilots Association (APA)

По словам информированного источника в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), новая функция в системе управления самолетами не была перечислена в учебных материалах и не обсуждалась в ходе переговоров с авиаперевозчиками и регуляторами по внедрению последних моделей Boeing-737.

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О проблеме с новой системой стало известно в ходе расследования авиакатастрофы у побережья Индонезии в конце октября, когда Boeing-737 MAX-8 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение над морем у западного побережья острова Ява. Самолет упал в море сразу после взлета и затонул. На борту находились 189 человек, все они погибли.

После этого агентство Bloomberg сообщило, что Boeing разошлет компаниям, эксплуатирующим новые модели Boeing 737 Max, предупреждение о том, что из-за ошибочных показаний системы контроля полета самолеты могут уходить в пике.

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