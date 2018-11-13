S&P: возможные новые санкции США не коснутся системно значимых банков России

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«Нашим базовым сценарием является сохранение текущего санкционного режима, а возможные новые санкции будут достаточно избирательными и касаться отдельных физических лиц, а также компаний и не системно значимых банков. Соответственно, шоки от таких санкций Россия вполне способна абсорбировать без негативного влияния на рейтинг», — отметил он.

Эксперт также отметил, что системный эффект от введения санкций США на энергетический сектор, госдолг и госбанки РФ может оказаться существенным. «На наш взгляд наиболее жестокие меры предусмотрены DETER (Закон о защите выборов от угроз путем установления ограничений) и DESKAA (закон о санкциях “на транзакции, касающиеся инвестиций в энергетические проекты, которые поддерживают государственные или полугосударственные образования России”). Оба закона предполагают ограничения на покупку нового суверенного долга, а также введение санкций на госбанки. Нам кажется, что системный эффект от этих двух законопроектов на макроэкономику, на российскую ситуацию может оказаться достаточно сильным», — отметил Варапетов.

При этом, в рейтинговом агентстве полагают, что негативный эффект будет испытывать не только российская экономика, но и международные инвесторы, которые инвестировали в российские финансовые активы.

Варапетов напомнил, что следующий рейтинговый комитет агентства по суверенному рейтингу РФ должен состояться в январе 2019 года. «Там мы по-прежнему указываем, что ужесточение международных санкций является важным негативными триггером. В частности, мы упоминаем санкции на государственные энергетические компании», — отметил он.

При этом рейтинговое агентство сохраняет прогноз по росту ВВП РФ на 2018 год на уровне 1,8%, в 2019 динамика роста экономики замедлится до 1,7%.