Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: как жест Путина Трампу перевернул встречу в Париже
Пешеходы «притворились» автобусом, чтобы пересечь мост (видео)
Ученые нашли способ снизить давление без лекарств
Россия не присоединилась к плану, который поддержала 51 страна
Мужчина 7 лет не платил за ЖКХ, а потом отсудил этот долг
Как развлекался самый кровавый русский царьО пирах, которые существовали во времена Ивана Грозного, слагали легенды
Эксперт: как жест Путина Трампу перевернул встречу в Париже
ФРГ и Франция выпустили заявление с обвинением РФ
Полезные факты о хлебе
ВПЧ: безвредная инфекция или тихий убийца
Маленький сын певицы Самойловой погиб в автокатастрофе - СМИ
200-килограммовый Семчев усыхает на глазах - СМИ
Врач рассказал, почему опасно засыпать не с 11 вечера до 2 ночи
Иностранец после жизни в Петербурге: «Как деревня»
Народный артист СССР Игорь Лученок скончался - СМИ
63-летняя жена Гогена Солнцева избила дочь - СМИ
Бани и сараи на участке можно будет не регистрировать: главное
Как выглядит самое жуткое место в Париже (фото)
Фоторепортажи
14Умер Николай Караченцов
12Наводнение на Кубани
17:31 (мск), источник: ТАСС

S&P: возможные новые санкции США не коснутся системно значимых банков России

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Возможные новые санкции США против России будут избирательны и не коснутся системно значимых банков РФ, считает директор группы «суверенные рейтинги» S&P Global Ratings Карен Варапетов. Такое мнение он высказал в рамках конференции, организованной рейтинговым агентством.

Наверх
Источник: Reuters

«Нашим базовым сценарием является сохранение текущего санкционного режима, а возможные новые санкции будут достаточно избирательными и касаться отдельных физических лиц, а также компаний и не системно значимых банков. Соответственно, шоки от таких санкций Россия вполне способна абсорбировать без негативного влияния на рейтинг», — отметил он.

Эксперт также отметил, что системный эффект от введения санкций США на энергетический сектор, госдолг и госбанки РФ может оказаться существенным. «На наш взгляд наиболее жестокие меры предусмотрены DETER (Закон о защите выборов от угроз путем установления ограничений) и DESKAA (закон о санкциях “на транзакции, касающиеся инвестиций в энергетические проекты, которые поддерживают государственные или полугосударственные образования России”). Оба закона предполагают ограничения на покупку нового суверенного долга, а также введение санкций на госбанки. Нам кажется, что системный эффект от этих двух законопроектов на макроэкономику, на российскую ситуацию может оказаться достаточно сильным», — отметил Варапетов.

При этом, в рейтинговом агентстве полагают, что негативный эффект будет испытывать не только российская экономика, но и международные инвесторы, которые инвестировали в российские финансовые активы.

Варапетов напомнил, что следующий рейтинговый комитет агентства по суверенному рейтингу РФ должен состояться в январе 2019 года. «Там мы по-прежнему указываем, что ужесточение международных санкций является важным негативными триггером. В частности, мы упоминаем санкции на государственные энергетические компании», — отметил он.

При этом рейтинговое агентство сохраняет прогноз по росту ВВП РФ на 2018 год на уровне 1,8%, в 2019 динамика роста экономики замедлится до 1,7%.

Справка
«Драконовские» меры: США готовятся ввести самые жесткие санкции против России

Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступил в силу 27 августа. И это только начало.

Следите за развитием темы«Новые санкции США»
 "Признаемся честно: мы друг друга ненавидим"
Цеповяз и крабы. Что известно про расследование о жизни члена банды Цапков в тюрьме?
Медведев пригрозил отказом России от участия в Давосе
«Роскосмос» показал космический аппарат с ядерным двигателем
Британские пилоты рассказали об увиденном в небе НЛО
Из России вывели рекордное количество денег
Питавшийся на прожиточный минимум депутат поделился выводами
В Москве iPhone купили за ванну мелочи (фото)
Дело об убийстве Игоря Талькова возобновили спустя 27 лет
Спорт
Без лидеров: как Черчесову играть со шведами Эпидемия травм, первый вызов Ари, сбалансированность состава - анализируем ситуацию в главной команде страны
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Россияне выбрали «рабочую лошадку» и «самое надежное» авто Голосование проходило в рамках ежегодного исследования проекта «Автомобиль года в России», которое определяет предпочтения российских автомобилистов
Кино
Похудевший на 40 кг Александр Семчев замечен на новых съемках Актер работает над проектом вместе с Вячеславом Манучаровым
Недвижимость
Как взять ипотеку, не платить и сохранить квартиру
Москва может лишиться знаменитого кинотеатра
Мужчина 7 лет не платил за ЖКХ, а потом отсудил у коммунальщиков свой долг
Дачная революция. Как новый закон изменит жизнь в СНТ?
Дети
Ведущая «Орла и решки» Мария Гамаюн впервые станет мамой Девушка подтвердила свою беременность (фото)
Леди
В гостях: как выглядит обновленный дом 35-летней Ксении Бородиной Надо сказать, что ремонт получился очень внушительный!
Все о ремонте
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней (фото)
Как исправить неудачную планировку в квартире: 6 примеров
Уютный дом для семьи в стиле американская неоклассика
Панорамные окна и белые стены: дизайн квартиры в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь