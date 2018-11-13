Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугающая находка: десятки лодок с трупами у берегов Японии
Сахару хотят затопить. Зачем?
Роналду и его невеста поздравили дочку с первым днем рождения
Россия не присоединилась к плану, который поддержала 51 страна
Мужчина 7 лет не платил за ЖКХ, а потом отсудил этот долг
Как развлекался самый кровавый русский царьО пирах, которые существовали во времена Ивана Грозного, слагали легенды
Эксперт: как жест Путина Трампу перевернул встречу в Париже
ФРГ и Франция выпустили заявление с обвинением РФ
Бывшая ведущая «Давай поженимся» рассказала о борьбе с раком
Приходько ушла со съемок ток-шоу из-за неудобных вопросов
Певица Самойлова сообщила о смерти сына - СМИ
200-килограммовый Семчев усыхает на глазах - СМИ
Врач рассказал, почему опасно засыпать не с 11 вечера до 2 ночи
Иностранец после жизни в Петербурге: «Как деревня»
Народный артист СССР Игорь Лученок скончался - СМИ
63-летняя жена Гогена Солнцева избила дочь - СМИ
Бани и сараи на участке можно будет не регистрировать: главное
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней
Фоторепортажи
14Умер Николай Караченцов
12Наводнение на Кубани
18:05 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Самопальные АЗС, «самовары» и недолив

Как работает «серый рынок» топлива в России.

Наверх
Источник: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

На фоне грядущего роста цен на бензин теневой рынок начал изобретать новые схемы. Ранее на совещании с кабмином Владимир Путин вновь призвал сдерживать рост стоимости бензина в рознице. Вице-премьер Дмитрий Козак отчитался — все крупные нефтекомпании подписали соглашения о заморозке мелкооптовых цен на топливо. И все же со следующего года бензин скорее всего будет дорожать, предупреждают аналитики. А собеседники «Коммерсантъ FM» уверены, что это только подстегнет развитие теневого сектора, который начал приспосабливаться к новым условиям. Что из себя представляет «серый рынок» топлива в России? И какие еще схемы придумали его игроки? Об этом —Александр Рассохин.

У Константина Милякова своя частная заправка в Орске, небольшом городе Оренбургской области, буквально в пяти километрах от границы с Казахстаном. Но последние годы дела идут плохо. Треть клиентов перетянули самопальные АЗС, где цены на 2−3 руб. ниже. Дело в том, что нелегальные бизнесмены каждую ночь возят в газелях топливо из соседнего Казахстана, рассказал Константин: «Они приваривают к машинам баки по два куба, заливают 500 литров, где-то кому-то дают взяточку, ставят контейнер, бочку какую-нибудь, колонку и просто торгуют. Сейчас цена у них составляет 38 руб. за литр».

Такие заправки можно встретить практически во всех регионах, граничащих с Казахстаном. Однако «серый нефтяной бизнес» — это в первую очередь «самовары», малые нефтеперерабатывающие заводы, которые производят дизельное топливо низкого сорта, якобы для своих нужд, улучшают присадками и продают на небольших автозаправках в глубинке.
Новость
СМИ: нефтяники нашли способ скрыто повышать цены на бензин

Вторая история связана с воровством дизеля и бензина, рассказал президент Нефтяного клуба Санкт-Петербурга Олег Ашихмин: «Врезается труба, оттуда несанкционированно откачивается дизельное топливо. Кроме того, воровство идет на железной дороге из цистерн. Как правило, в этом случае банды работают совместно с железнодорожниками. Есть способы с завода умыкнуть топливо. Потом оно идет на базы хранения, позже его реализовывают — либо стоят на трассах “Газельки” с объявлением “дизельное топливо”, либо поставляют на территорию закрытых предприятий, где тоже стоит какой-нибудь пункт налива»..

Чаще всего «серое топливо» — это улучшенный присадками дизель, а покупают его таксисты и водители фур. Но в последнее время газели с вывеской «топливо» все реже можно встретить на трассах, говорит дальнобойщик из Архангельска Андрей: «Такой бензин потом обходится нам в четыре раза дороже, ведь после него нужно менять поршневую топливную систему. Раньше его было много, сейчас уже нет, потому что сейчас даже на таких заправках соляра дороже, чем, например, в сети “Газпрома”».

Старые схемы «серого рынка» постепенно умирают, считает руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. Крупные производители борются с ворами, а власти повысили акцизы на низкосортный дизель, поэтому производить его стало не выгодно. Но на смену старым придут новые схемы, уверен Баженов. Прогнозы на следующий год не радуют автомобилистов. Растущие акцизы и НДС потянут за собой и цены на бензин. А это благоприятная почва для развития теневого сектора, подчеркивает эксперт: «Не так давно заговорили о лицензии на экспорт для НПЗ. Если действительно введут подобную меру, то следует ожидать, что определенные минизаводы могут перейти к снабжению внутреннего рынка прямогонным бензином с разгоном октанового числа.

Думаю, что будут рождены новые схемы работы, например, подкорректируются различного рода схемы подачи бензина непосредственно в самих АЗС.
Григорий Баженов
руководитель аналитического центра Независимого топливного союза
Новость
Заморозка цен на бензин: подписано финальное решение

«Вы по факту отгружаете в бензобак меньшее количество топлива, чем заявлено, и в связи с этим у вас возникает корректировка в отношении маржинальности», — отмечает эксперт.

Ранее «Коммерсантъ FM» сообщал, что средний показатель недолива на заправках составляет 5%, а максимальный — около 20%.

Как пишет газета «Коммерсантъ», теперь правительство хочет проверить и независимые сети заправок. Если их признают монополистами в своих регионах, то, возможно, обяжут заморозить цены, как и в случае с крупными игроками.

Справка
Повышение отменяется? О чем власти и нефтяники договорились по ценам на бензин

Второй раз за год правительство «вручную» снимает остроту в ситуации со стоимостью топлива.

Следите за развитием темы«В России резко выросли цены на бензин»
 Сфера, в которой москвичи зарабатывают больше всего
История с утечкой данных из Сбербанка получила продолжение
Медведев пригрозил отказом России от участия в Давосе
«Роскосмос» показал космический аппарат с ядерным двигателем
Британские пилоты рассказали об увиденном в небе НЛО
Из России вывели рекордное количество денег
Питавшийся на прожиточный минимум депутат поделился выводами
В Москве iPhone купили за ванну мелочи (фото)
Дело об убийстве Игоря Талькова возобновили спустя 27 лет
Спорт
Без лидеров: как Черчесову играть со шведами Эпидемия травм, первый вызов Ари, сбалансированность состава - анализируем ситуацию в главной команде страны
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Россияне выбрали «рабочую лошадку» и «самое надежное» авто Голосование проходило в рамках ежегодного исследования проекта «Автомобиль года в России», которое определяет предпочтения российских автомобилистов
Кино
Похудевший на 40 кг Александр Семчев замечен на новых съемках Актер работает над проектом вместе с Вячеславом Манучаровым
Недвижимость
Кто сможет с января не платить часть взносов на капремонт дома?
Как взять ипотеку, не платить и сохранить квартиру
Мужчина 7 лет не платил за ЖКХ, а потом отсудил у коммунальщиков свой долг
Как исправить неудачную планировку в квартире: 6 примеров
Популярные темы на «Детях»
Учительница довела до слез ученицу из-за дырки на кофте 730
Светская жизнь - 17 420
Воспитатель в саду 266
про мужиков-истеричек 213
Леди
В гостях: как выглядит обновленный дом 35-летней Ксении Бородиной Надо сказать, что ремонт получился очень внушительный!
Все о ремонте
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней (фото)
Как исправить неудачную планировку в квартире: 6 примеров
Уютный дом для семьи в стиле американская неоклассика
Панорамные окна и белые стены: дизайн квартиры в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь