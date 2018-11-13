Самопальные АЗС, «самовары» и недолив

Источник: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

На фоне грядущего роста цен на бензин теневой рынок начал изобретать новые схемы. Ранее на совещании с кабмином Владимир Путин вновь призвал сдерживать рост стоимости бензина в рознице. Вице-премьер Дмитрий Козак отчитался — все крупные нефтекомпании подписали соглашения о заморозке мелкооптовых цен на топливо. И все же со следующего года бензин скорее всего будет дорожать, предупреждают аналитики. А собеседники «Коммерсантъ FM» уверены, что это только подстегнет развитие теневого сектора, который начал приспосабливаться к новым условиям. Что из себя представляет «серый рынок» топлива в России? И какие еще схемы придумали его игроки? Об этом —Александр Рассохин.

У Константина Милякова своя частная заправка в Орске, небольшом городе Оренбургской области, буквально в пяти километрах от границы с Казахстаном. Но последние годы дела идут плохо. Треть клиентов перетянули самопальные АЗС, где цены на 2−3 руб. ниже. Дело в том, что нелегальные бизнесмены каждую ночь возят в газелях топливо из соседнего Казахстана, рассказал Константин: «Они приваривают к машинам баки по два куба, заливают 500 литров, где-то кому-то дают взяточку, ставят контейнер, бочку какую-нибудь, колонку и просто торгуют. Сейчас цена у них составляет 38 руб. за литр».

Такие заправки можно встретить практически во всех регионах, граничащих с Казахстаном. Однако «серый нефтяной бизнес» — это в первую очередь «самовары», малые нефтеперерабатывающие заводы, которые производят дизельное топливо низкого сорта, якобы для своих нужд, улучшают присадками и продают на небольших автозаправках в глубинке.

Вторая история связана с воровством дизеля и бензина, рассказал президент Нефтяного клуба Санкт-Петербурга Олег Ашихмин: «Врезается труба, оттуда несанкционированно откачивается дизельное топливо. Кроме того, воровство идет на железной дороге из цистерн. Как правило, в этом случае банды работают совместно с железнодорожниками. Есть способы с завода умыкнуть топливо. Потом оно идет на базы хранения, позже его реализовывают — либо стоят на трассах “Газельки” с объявлением “дизельное топливо”, либо поставляют на территорию закрытых предприятий, где тоже стоит какой-нибудь пункт налива»..

Чаще всего «серое топливо» — это улучшенный присадками дизель, а покупают его таксисты и водители фур. Но в последнее время газели с вывеской «топливо» все реже можно встретить на трассах, говорит дальнобойщик из Архангельска Андрей: «Такой бензин потом обходится нам в четыре раза дороже, ведь после него нужно менять поршневую топливную систему. Раньше его было много, сейчас уже нет, потому что сейчас даже на таких заправках соляра дороже, чем, например, в сети “Газпрома”».

Старые схемы «серого рынка» постепенно умирают, считает руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. Крупные производители борются с ворами, а власти повысили акцизы на низкосортный дизель, поэтому производить его стало не выгодно. Но на смену старым придут новые схемы, уверен Баженов. Прогнозы на следующий год не радуют автомобилистов. Растущие акцизы и НДС потянут за собой и цены на бензин. А это благоприятная почва для развития теневого сектора, подчеркивает эксперт: «Не так давно заговорили о лицензии на экспорт для НПЗ. Если действительно введут подобную меру, то следует ожидать, что определенные минизаводы могут перейти к снабжению внутреннего рынка прямогонным бензином с разгоном октанового числа.

Думаю, что будут рождены новые схемы работы, например, подкорректируются различного рода схемы подачи бензина непосредственно в самих АЗС. Григорий Баженов руководитель аналитического центра Независимого топливного союза

«Вы по факту отгружаете в бензобак меньшее количество топлива, чем заявлено, и в связи с этим у вас возникает корректировка в отношении маржинальности», — отмечает эксперт.

Ранее «Коммерсантъ FM» сообщал, что средний показатель недолива на заправках составляет 5%, а максимальный — около 20%.