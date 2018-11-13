Самопальные АЗС, «самовары» и недолив
Как работает «серый рынок» топлива в России.
Как работает «серый рынок» топлива в России.
На фоне грядущего роста цен на бензин теневой рынок начал изобретать новые схемы. Ранее на совещании с кабмином Владимир Путин вновь призвал сдерживать рост стоимости бензина в рознице.
У Константина Милякова своя частная заправка в Орске, небольшом городе Оренбургской области, буквально в пяти километрах от границы с Казахстаном. Но последние годы дела идут плохо. Треть клиентов перетянули самопальные АЗС, где цены на 2−3 руб. ниже. Дело в том, что нелегальные бизнесмены каждую ночь возят в газелях топливо из соседнего Казахстана, рассказал Константин: «Они приваривают к машинам баки по два куба, заливают 500 литров,
Вторая история связана с воровством дизеля и бензина, рассказал президент Нефтяного клуба
Чаще всего «серое топливо» — это улучшенный присадками дизель, а покупают его таксисты и водители фур. Но в последнее время газели с вывеской «топливо» все реже можно встретить на трассах, говорит дальнобойщик из Архангельска Андрей: «Такой бензин потом обходится нам в четыре раза дороже, ведь после него нужно менять поршневую топливную систему. Раньше его было много, сейчас уже нет, потому что сейчас даже на таких заправках соляра дороже, чем, например, в сети “Газпрома”».
Старые схемы «серого рынка» постепенно умирают, считает руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. Крупные производители борются с ворами, а власти повысили акцизы на низкосортный дизель, поэтому производить его стало не выгодно. Но на смену старым придут новые схемы, уверен Баженов. Прогнозы на следующий год не радуют автомобилистов. Растущие акцизы и НДС потянут за собой и цены на бензин. А это благоприятная почва для развития теневого сектора, подчеркивает эксперт: «Не так давно заговорили о лицензии на экспорт для НПЗ. Если действительно введут подобную меру, то следует ожидать, что определенные минизаводы могут перейти к снабжению внутреннего рынка прямогонным бензином с разгоном октанового числа.
Думаю, что будут рождены новые схемы работы, например, подкорректируются различного рода схемы подачи бензина непосредственно в самих АЗС.
«Вы по факту отгружаете в бензобак меньшее количество топлива, чем заявлено, и в связи с этим у вас возникает корректировка в отношении маржинальности», — отмечает эксперт.
Ранее «Коммерсантъ FM» сообщал, что средний показатель недолива на заправках составляет 5%, а максимальный — около 20%.
Как пишет газета «Коммерсантъ», теперь правительство хочет проверить и независимые сети заправок. Если их признают монополистами в своих регионах, то, возможно, обяжут заморозить цены, как и в случае с крупными игроками.