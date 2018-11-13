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13:18 (мск), источник: BFM.ru

Кого дождутся невостребованные вклады?

Вновь звучат предложения передать «забытые» вклады бюджету. О каких суммах идет речь? Ситуацию в беседе с Business FM прокомментировал руководитель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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Источник: Reuters

Эксперты банковского сообщества в очередной раз выдвинули инициативу о передаче «забытых» вкладов из банков в бюджет. Речь идет, по их оценкам, о десятках миллиардов рублей.

При этом, если следовать словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, нижняя палата парламента предложение финансистов снова отклонит. Вот что он сказал Business FM:

— Это уже не первое обращение экспертов, банковского сообщества по поводу невостребованных вкладов. Речь идет о вкладах, срок действия которых закончился, но не истребуется собственниками, например, в течение десяти лет. На этих вкладах сконцентрировались довольно приличные суммы, по разным оценкам, от 60 млрд до 200 млрд рублей. Предлагают эти средства либо перечислить в региональный бюджет, либо на благотворительные какие-то операции, либо в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) для выплаты превышенцам-вкладчикам.

Некоторые средства хранятся аж с советских времен. После обсуждения в Госдуме постоянно принималось решение о том, что это предложение не соответствует конституции, потому что в соответствии с конституцией единственным распорядителем этих средств является владелец вклада, либо его наследники.
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— Почему происходит так, что экспертное сообщество, по вашим же словам, не первый раз обращается с этой идеей и не первый раз идея отклоняется? Что провоцирует такую настойчивость?

— Как обоснование часто приводится то, что банкам приходится нести издержки по обслуживанию этих счетов.

— А это большие издержки? Что там помимо учета входит? Ну да, есть счет, он зарегистрирован, по нему не проходят никакие операции. Что там обслуживать?

— Если они обращаются, значит, считают, что у них какие-то издержки по этому поводу есть.

Сейчас появилась еще одна инициатива — о «спящих» владельцах ценных бумаг, которые, например, не пытаются получить дивиденды в акционерных обществах.

Когда люди приобрели акции и забыли благополучно об этом, и их там адреса соответствующим образом утеряны, их найти уже очень сложно или невозможно. Есть предложение создать какой-то фонд, туда все аккумулировать.

— А обратиться к родственникам, к наследникам?

— Таких предложений я не помню. Искать их — это же затраты. Вклады составляют меньше тысячи рублей.

Между тем лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его фракция поддержит идею о передаче невостребованных вкладов в бюджет. «Нормальный человек будет пользоваться деньгами», — приводит слова парламентария РИА Новости.

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