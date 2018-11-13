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17:43 (мск), источник: РИА Новости

«Роскосмос» показал облик космического аппарата с ядерной энергоустановкой

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. «Роскосмос» продемонстрировал концептуальный облик нового космического аппарата с ядерной энергоустановкой. Ролик опубликован на странице Facebook телестудии госкорпорации.

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«Сегодня Центр имени Келдыша работает над развитием космических аппаратов с более мощными двигателями — ядерными установками нового класса, для работы которых не нужен солнечный свет и солнечные батареи», — уточняется в видео.

В России с 2010 года выполняется не имеющий аналогов в мире проект создания транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса.

Над двигателем работает предприятие «Роскосмоса» Центр им. Келдыша вместе с подразделениями «Росатома». Применение ядерного двигателя в космических аппаратах прорабатывает другое предприятие ракетно-космической отрасли — КБ «Арсенал».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сообщалось о планах «Росатома» изготовить к 2018 году опытный образец ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса, предназначенной для полетов в дальнем космосе.

Ядерная энергетика в освоении космического пространства в России используется не впервые. В период с 1970 по 1988 год в СССР был осуществлен запуск 32 космических аппаратов с термоэлектрической ядерной энергоустановкой, а в период с 1960 по 1980 год разработан и прошел испытания на Семипалатинском полигоне ядерный ракетный двигатель.

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