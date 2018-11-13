Минкомсвязь планирует снять ограничение на аналоговые частоты после августа 2019 года

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«Мы планируем на одном из ближайших заседаний комиссии по частотам снять и передвинуть дальше ограничения на использование аналоговых частот после августа 2019 года, — сказал Волин. — Мы исходим из того, что те телевизионные каналы, которые не имеют другого способа распространения кроме аналогового, должны иметь возможность так работать».

Роскомнадзор ввел в 2014 году мораторий на выдачу частот телеканалам, вещающим в аналоге в городах с населением менее 100 тыс. человек. Причиной введения моратория называлась нехватка частот для пакетов вещания общедоступных каналов. При этом мораторий не распространялся на каналы первого и второго мультиплекса, а также каналы, вещающие в приграничных зонах, для работы которых необходима смена аналоговых частот, так как они попадают под действие передатчика соседних государств.

Замминистра подчеркнул, что «федеральная власть не собирается принимать решений, направленных на насильственное отключение аналога». Каналы, которые хотят вести вещание в аналоговых частотах, смогут его продолжить.

Переход на цифровое телевещание осуществляется в соответствии с ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009−2018 годы». Единственным исполнителем госпрограммы является Российская телевизионная и радиовещательная сеть. Ожидается, что внедрение «цифры» позволит телезрителям в небольших городах принимать до двадцати каналов вместо прежних четырех — пяти. Первым регионом России 9 ноября на цифровое вещание перешла Тверская область. Планируется, что по всей территории России цифровое телевидение станет доступно до конца года.