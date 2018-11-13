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20:47 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Независимые АЗС не выдерживают ценового регулирования

Чем новые правила оборачиваются для топливного рынка.

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Источник: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Владельцы независимых АЗС недовольны условиями заморозки цен на бензин и готовы к забастовкам. Ранее нефтяники подписали соглашения c Минэнерго и ФАС, и таким образом зафиксировали стоимость топлива на уровне начала июня этого года.

Но как заявил «Коммерсантъ FM» президент Независимого топливного союза Павел Баженов, рост оптовых цен в условиях замораживания розничных привел к тому, что абсолютно все заправки стали работать в убыток. Также их не устраивает установленный правительством предельный уровень рентабельности в 4%: «Это катастрофически мало и действительно хватает в лучшем случае для того, чтобы топливо доставить до заправки и эквайринг банкам оплатить. 4% никак не хватает для того, чтобы окупить затраты на функционирование заправки, особенно учитывая уровень оборота, который имеют независимые компании. На уровне правительства утвержден протокол, по сути, об уничтожении независимого сектора, потому что предписаны такие условия, в рамках которых ни одно такое предприятие существовать не может.

Мы убеждены, что рынку необходима именно комплексная реформа, учитывая то, насколько он сегодня разбалансирован и зарегулирован. Первое — это отмена акцизов, второе — увеличение объемов реализации на внутренний рынок, третье — равные условия и прозрачность рынка. Вместе с тем, мы фиксируем, что забастовочные настроения в регионах нарастают.
Павел Баженов
президент Независимого топливного союза

Владелец одной из независимых АЗС, который попросил не называть свое имя, пояснил «Коммерсантъ FM», что бизнес действительно ощущает давление. Прибыли едва хватает, чтобы платить зарплату. Протестных настроений в центральных регионах пока нет, но они возможны на Дальнем Востоке и в Сибири, где основная часть заправок не сетевые, считает бизнесмен: «Независимый сектор сейчас сильно прижали. Что касается каких-то выходов на улицу, об этом я не слышал, и вряд ли что-то подобное планируется. Это все-таки тема далека от политики. Думаю, что консенсус независимому сектору, нефтяным компаниям и правительству в той или иной форме нужно будет вырабатывать, сидя за столом переговоров. Это актуально для тех регионов, где независимый сектор составляет монополию, где большинство АЗС независимы. Это, например, Дальний Восток, некоторые районы Сибири».

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Представитель Московского межрегионального нефтяного союза Юрий Зуев рассказал, что цены на независимых АЗС снизились. Но заправки столкнулись с другой проблемой — нефтяники не отгружают достаточного количества топлива: «Цены на сегодняшний день вроде как снизились, но не на тот уровень, чтобы обеспечить уровень рентабельности объектов топливно-заправочного комплекса независимого сектора, так скажем. Если эта ситуация сохранится, ничего хорошего в дальнейшем это нам не несет. На сегодняшний день цены есть, а продукта нет. Я общаюсь с коллегами, есть фотографии с Ачинского НПЗ, где по трое суток машины стоят. На московском рынке такие же прецеденты есть. Многим участникам рынка при потребности, образно там, в 300−500 тыс. л, выдают раза в два-три, а то и меньше».

Журналист и политолог из Красноярска Василий Дамов подтвердил «Коммерсантъ FM», что рядом с Ачинской НПЗ действительно выстроилась очередь из бензовозов — в городе ждут дефицита топлива и запасаются бензином: «На заводе и возле него складывается достаточно сложная ситуация. Машины со всех территорий Сибири и не только прибывают, потому что Ачинский НПЗ — достаточно крупное предприятие и снабжает топливом не только Красноярск, Кемерово и так далее, но и даже дальние регионы. Фуры приезжают, но стоят, и топливо не отпускается. В городе об этом все говорят. Дефицита топлива не ощущается, но я, если честно, его жду со дня на день. Я сам автовладелец, и если раньше, например, почти никогда не заправлялся до полного бака, потому что всегда была возможность на любую заправку приехать и быстро все залить, то сейчас заправляю максимальное количество топлива, которое только возможно».

В Кремле рассчитывают, что правительство отреагирует на заявления независимых АЗС, сообщил, отвечая на вопрос «Коммерсантъ FM» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», правительство хочет инициировать проверки независимых АЗС. Если их признают монополистами в своих регионах, то, возможно, обяжут заморозить цены, как и в случае с крупными игроками.

Евгений Плотников

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