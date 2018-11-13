«Спящие» вклады могут потревожить для пользы государства

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Невостребованные вклады собираются передавать в бюджет. В Госдуму поступила новая инициатива, цель которой — пополнить казну за счет средств граждан. Речь идет о так называемых «спящих» банковских вкладах, по которым давно не совершалось никаких операций. Инициатива может коснуться и номинальных держателей ценных бумаг, которые никак себя не проявляют и, соответственно, не получают дивиденды.

То, что такое предложение депутаты действительно получили, «Коммерсантъ FM» подтвердил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Однако, по его мнению, шансов на то, что оно будет одобрено, немного: «Такие инициативы периодически к нам поступают. На моей памяти это уже третья или четвертая попытка такое решение провести через Госдуму. Мы все время их отвергали, поскольку возникает вопрос о конституционности этой инициативы. Вклады являются частной собственностью гражданина, и только он либо его наследники, согласно основному закону, имеют право ими распоряжаться. Поэтому я глубоко сомневаюсь, что это решение будет поддержано в Госдуме. Но инициативы появляются, поскольку суммы там приличные фигурируют. Некоторые говорят о 200 млрд руб. Но тут сейчас мы даже и не обсуждаем цифры».

Насколько я понимаю, вряд ли решение будет поддержано, поскольку оно, скорее всего, неконституционно. Анатолий Аксаков председатель комитета Госдумы по финансовому рынку

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К рассмотрению данной инициативы действительно необходимо подходить с большой осторожностью, считает советник адвокатского бюро «Линия права» Алексей Костоваров: «По сути, речь идет об обращении имущественной частной собственности в государственную, а действующее законодательство здесь в полной мере не может применяться. Существующие нормы работают тогда, когда установлен факт смерти и непринятия наследства. В данной ситуации, как я понимаю, инициатива не предполагает установления данных фактов. И даже при наличии живого собственника, владельца вклада, при его невостребованности актив попадает в государственную собственность. Эта инициатива должна быть детально проработана, потому что всегда в таких идеях кроется возможность злоупотребления. Кроме того, любой юрист знает, что истребовать имущество из бюджета — это непростая задача».

Представители банковского сообщества к новой инициативе отнеслись скорее положительно. Сами закрыть «спящие» счета они не могут, а их наличие влечет со стороны кредитных организаций определенные издержки. По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, с профильными ведомствами вопрос пока не обсуждался.