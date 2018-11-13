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21:25 (мск), источник: Интерфакс

«Победа» подала в суд на разработчика своей бизнес-стратегии

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU — Авиакомпания «Победа» подала в суд на ООО «Бостон Консалтинг Груп» («дочка» американской BCG), которую ранее наняла для разработки своей новой пятилетней бизнес-стратегии.

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Исковое заявление, с копией которого ознакомился «Интерфакс», направлено в Арбитражный суд Москвы. Из него следует, что «Победа» осталась недовольна работой подрядчика, поскольку она «не несет никакой ценности» для компании, и просит расторгнуть заключенный с ним договор в судебном порядке.

BCG была выбрана «Победой» по итогам открытого конкурса, который проводился в ноябре 2017 года. В нем также участвовали структуры Bain и McKinsey.

Стоимость контракта с американской компанией составила 58 млн руб., говорилось в закупочной документации.

Среди задач, которые ставились перед BCG, — проанализировать тенденции в отрасли низкобюджетных авиаперевозок, определить конкурентов и целевые группы клиентов «Победы» в РФ и за рубежом, разработать стратегию развития маршрутной сети, авиапарка, операционно-финансовых ориентиров.

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Договор требовалось выполнить примерно за три месяца — к середине марта 2018 г. Но фактически «Победа» получила от BCG проект стратегии только в сентябре, после чего проинформировала подрядчика, что отказывается принимать работу в таком виде.

«Рекомендованные изменения не применимы к «Победе», так как не проанализирована стоимость внедрения и экономический эффект от реализации услуг, а также не оценено влияние стоимости дополнительных услуг, особенно по багажу, на величину тарифа на авиаперевозку. (…) Отсутствует четко построенная маршрутная сеть с периодом ввода новых направлений и сопутствующих этому расходов. (…) Отсутствует обоснование для агрессивного роста парка воздушных судов в течение 5 лет при том, что разработчиками сделан вывод, что ни одна авиакомпания в мире не росла такими темпами, как «Победа», — перечисляется в иске.

Действующая стратегия «Победы» была разработана для ее предшественника — авиакомпании «Добролет», которая из-за санкций ЕС в 2014 году остановила деятельность. Стратегия «Добролета» предполагала увеличение флота к 2018 году до 40 самолетов, но у «Победы» к этому моменту было только 16 судов (сейчас — 23). В мае этого года глава «Аэрофлота» Виталий Савельев говорил, что «Победа» должна иметь в своем флоте около 50 машин, не уточняя сроков поставок.

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