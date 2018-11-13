Россия установила новый рекорд по добыче нефти со времен СССР
Нефтедобыча в России в октябре 2018 года обновила постсоветский рекорд и достигла 11,6 млн барр./сут., сообщает ОПЕК.
Нефтедобыча в России в октябре 2018 года обновила постсоветский рекорд и достигла 11,6 млн барр./сут., сообщает ОПЕК.
«Добыча РФ увеличилась на 50 тыс. баррелей нефти в сутки по сравнению с предыдущим месяцем — до средних 11,6 млн баррелей нефти в сутки, в соответствии с предварительной оценкой», — говорится в докладе организации.
Кроме того, ОПЕК повысила прогноз по добыче жидких углеводородов в России в 2018 году с 11,19 млн барр./сут. до 11,24 млн. По оценке ОПЕК, в 2019 году Россия сохранит такой же уровень добычи.
По данным Центрального диспетчерского управления
Ранее участники соглашения ОПЕК+ по итогам сентябрьского саммита в Алжире не дали рынку ясный сигнал о готовности увеличить добычу для замещения иранской нефти, экспорт которой сократится
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