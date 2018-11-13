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17:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия установила новый рекорд по добыче нефти со времен СССР

Нефтедобыча в России в октябре 2018 года обновила постсоветский рекорд и достигла 11,6 млн барр./сут., сообщает ОПЕК.

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Источник: Reuters

«Добыча РФ увеличилась на 50 тыс. баррелей нефти в сутки по сравнению с предыдущим месяцем — до средних 11,6 млн баррелей нефти в сутки, в соответствии с предварительной оценкой», — говорится в докладе организации.

Кроме того, ОПЕК повысила прогноз по добыче жидких углеводородов в России в 2018 году с 11,19 млн барр./сут. до 11,24 млн. По оценке ОПЕК, в 2019 году Россия сохранит такой же уровень добычи.

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По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, как сообщает «РИА Новости», среднесуточная добыча нефти в России в октябре выросла на 4,4% в годовом выражении и на 0,4% в месячном — до 11,412 млн баррелей в день.

Ранее участники соглашения ОПЕК+ по итогам сентябрьского саммита в Алжире не дали рынку ясный сигнал о готовности увеличить добычу для замещения иранской нефти, экспорт которой сократится из-за санкций США. Таким образом, лидеры соглашения — Саудовская Аравия и Россия — пока взяли паузу, чтобы увидеть, насколько велико будет реальное сокращение добычи в Иране. 11 ноября в Абу-Даби состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на котором стороны так и не пришли к консенсусу.

Справка
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Основные факты и возможные последствия выхода США из соглашения — в материале «Ъ».

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Источник:©РИА "Новости"
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