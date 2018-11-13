Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умерла двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике
Сахару хотят затопить. Зачем?
Три продукта, которые помогут чувствовать себя лучше
Располневшая Риз Уизерспун разочаровала поклонников
Бани и сараи на участке можно будет не регистрировать: главное
Как развлекался самый кровавый русский царьО пирах, которые существовали во времена Ивана Грозного, слагали легенды
Эксперт: как жест Путина Трампу перевернул встречу в Париже
ФРГ и Франция выпустили заявление с обвинением РФ
Похудевший на 40 кг Александр Семчев замечен на новых съемках
Дарья Клюкина снялась в клипе Димы Билана
23-летняя миллионерша ищет парня за 5 млн в год - СМИ
200-килограммовый Семчев усыхает на глазах - СМИ
Отказавшаяся от сладкого девушка рассказала, как изменилась жизнь
Мировые звезды, чьи родители эмигрировали из СССР
"Так не бывает": Виторганы молятся о 9-месячной дочери
Народный артист СССР Игорь Лученок скончался - СМИ
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней (фото)
Вещи, которые не надо делать перед зимой на даче
Фоторепортажи
16«Цыгане прибыльнее наркотиков»
22Самые крупные учения НАТО со времен холодной войны
18:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Рублю предсказали обвал под Новый год

Аналитики Райффайзенбанка прогнозируют, что к концу 2018 года курс доллара может превысить психологическую отметку в 70 рублей даже при ценах на нефть в 70 долларов за баррель и отсутствии операций Минфина по закупкам валюты, передает РБК.

Наверх
ЦБ: $ 67.6812   +0.16 € 76.0737   -0.02 ММВБ: $ 67.8400   -0.01 € 76.5850   +0.36
Источник: РИА "Новости"

Согласно обзору банка, при сохранении текущего уровня стоимости нефти и курса национальной валюты сальдо (разница между поступлением и расходом) текущего счета в ноябре-декабре составит 12,5 миллиарда долларов. Этой суммы будет недостаточно для выплат по внешнему долгу в сумме 14,3 миллиарда долларов.

Для того чтобы смягчить дефицит валютной ликвидности, Федеральное казначейство с 8 декабря запускает на Московской бирже операции валютного свопа. Такая операция представляет собой обмен валютами с обязательством совершения в определенную дату обратного обмена теми же валютами.

Новость
Наказание за химию. Как угроза новых санкций США повлияет на рубль?

Эксперты Райффайзенбанка напоминают, что сальдо счета текущих операций в октябре составило 12,1 миллиарда долларов, в то время как отток капитала в том же месяце достиг рекордного уровня и превысил 10 миллиардов долларов.

«Учитывая, что такое большое сальдо счета текущих операций (два месяца подряд) не привело к укреплению рубля (хотя покупку валюты ЦБ РФ не осуществлял), можно сделать вывод о том, что вывоз капитала был обусловлен не увеличением валютных активов банками, а иными факторами», — говорится в обзоре.

В сентябре Центробанк отказался от закупки валюты на открытом рынке до конца года из-за слишком сильных скачков курса рубля — закупка валюты создает спрос на нее и еще больше ослабляет рубль. Вместо этого ЦБ предоставляет Минфину валюту из своих золотовалютных резервов.

Ранее главный экономист и заместитель главы ВЭБа Андрей Клепач заявил, что курс рубля в 2019 году может сильно ослабнуть под влиянием действующих и ожидаемых антироссийских санкций.

Следите за развитием темы«Падение курса рубля»
 Медведев собрался восстанавливать Ливию
В Госдуме захотели изъять вклады россиян
Россия может бойкотировать форум в Давосе впервые с 1992 года
Россия решила восстановить еще одну арабскую страну
В чем суть дела об убийстве Игоря Талькова?
Из России вывели рекордное количество денег
Питавшийся на прожиточный минимум депутат поделился выводами
Британские пилоты рассказали об увиденном в небе НЛО
Спорт
«Многие русские допингисты по-прежнему выступают» Олимпийский чемпион 2018 года шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал решение WADA восстановить статус РУСАДА
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Реформа техосмотра: штраф 2000 руб каждый день и жесткие нормы Комитет Госдумы по госстроительству одобрил два законопроекта в области регулирования техосмотра
Кино
Похудевший на 40 кг Александр Семчев замечен на новых съемках Актер работает над проектом вместе с Вячеславом Манучаровым
Недвижимость
Как взять ипотеку, не платить и сохранить квартиру
Бани, беседки и сараи на участке можно будет не регистрировать: главное
Кто сможет с января не платить часть взносов на капремонт дома?
Вредные советы. 7 вещей, которые не надо делать перед зимой на даче
Дети
Ведущая «Орла и решки» Мария Гамаюн впервые станет мамой Девушка подтвердила свою беременность (фото)
Леди
В гостях: как выглядит обновленный дом 35-летней Ксении Бородиной Надо сказать, что ремонт получился очень внушительный!
Все о ремонте
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Подмосковный дом в духе современной западной архитектуры
Как сделать косметический ремонт ванной комнаты за 3 дня
5 быстрых советов для тех, кто делает ремонт самостоятельно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь