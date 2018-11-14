Карта не пошла: малый бизнес переходит на оплату наличными

Объем «серой» экономики в России за три года вырос на пять процентных пунктов — сейчас он составляет 22−23%. Такие оценки для «Известий» сделал директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. О динамике говорят и простые потребители: среди населения участились жалобы на то, что малый бизнес — рестораны, салоны красоты, магазины электроники — всё чаще просит клиентов расплачиваться наличными. Косвенно это подтверждает и оператор фискальных данных «Платформа ОФД»: в октябре средний чек при оплате картой снизился на 14%, а наличными — увеличился на 40%.

Эксперты уверяют, что тенденция связана с ростом фискальной нагрузки на бизнес и высокими комиссиями за эквайринг.

Терминал не работает

Средний чек при оплате наличными средствами в столичных ресторанах и заведениях общепита в прошлом месяце по сравнению с показателем годичной давности вырос на 40%, до 710 рублей. Тогда как средний чек безналичным способом в этот период упал на 14%, до 680 рублей. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных Сбербанка «Платформа ОФД», который собирает данные напрямую с онлайн-касс. «Известия» ознакомились с ней.

В пресс-службе ЦБ «Известиям» сообщили, что законодательством банковские карты к оплате обязаны принимать торговые точки с ежегодной выручкой от 40 млн рублей. Но в последнее время граждане часто сталкиваются с отказом ресторанов принимать карты.

Например, у москвички Алины эта проблема возникла в IL Patio, «Штолле», «Кукареку», «32.05» и «Чайхоне № 1».

— Аргумент каждый раз один и тот же: «Именно сегодня / сейчас у нас не работает терминал, он сломался и оплата возможна только наличными», — рассказала «Известиям» Алина. — И тут варианта два: либо снимаешь деньги в банкомате с комиссией (если это не аппарат родного банка), который есть в ресторане или рядом с ним, либо идешь с друзьями всей компанией в другое место.

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У москвички Юлии отказались принимать «пластик» в корчме «Тарас Бульба» в Солнцево. По словам девушки, весной она регулярно посещала это заведение. На днях она пыталась купить там обед, но при расчете ей сказали, что карты ресторан не принимает и «никогда не принимал». Москвичка Анастасия не смогла расплатиться картой, покупая кофе в кафе «Дюссельдорф» в Алтуфьево. Ее сразу предупредили, что «пластик» ресторан не принимает.

В IL Patio «Известиям» объяснили, что бывают ситуации, когда выходит из строя терминал или возникают технические проблемы.

— В таком случае сотрудники зала могут отказать гостю в приеме банковской карты, но при этом они обязаны предупредить его о сложившейся ситуации, — добавили в ресторане.

В «Штолле», «32.05», «Чайхоне № 1», корчме «Тарас Бульба» и «Дюссельдорфе» «Известиям» не прокомментировали отказ в приеме карт у посетителей.

Аналитик консалтинговой компании для рестораторов Restcon Елена Перепелица заявила «Известиям», что говорить о стабильной тенденции, которая охватила весь ресторанный рынок столицы, пока рано.

Несмотря на растущее недовольство среди граждан, они неохотно жалуются в Роспотребнадзор на отказ ресторанов и магазинов принимать карты. В пресс-службе ведомства «Известиям» сообщили, что в первом полугодии 2017 года и за шесть месяцев этого года в Роспотребнадзор «поступали единичные жалобы на отказ принимать банковские карты в магазинах и ресторанах». Также там отметили, что за отказ магазинов и ресторанов принимать карты могут быть приняты только штрафные санкции в размере 30−50 тыс. рублей.

Легкие деньги

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Предприятиям общепита удобна оплата наличными потому, что деньги можно оперативно, в течение суток, потратить, например, на закупку необходимых продуктов на кухню, отметил президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Также эксперты отмечают, что процесс вывода денег со счета не только долгий, но и затратный. К тому же наличие денег на счету означает увеличение официальной выручки, а значит, и налогооблагаемой базы.

Маникюрный салон в Москве на станции «Китай-город», постоянным клиентом которого является москвичка Мария, также всё время просит посетителей расплачиваться наличными. Там это объясняют тем, что мастера маникюра получают зарплату каждый день в конце рабочего дня, поэтому салону нужна наличность.

Небольшие магазины по продаже электроники, как правило, также работают исключительно с наличными платежами, выяснили «Известия», опросив участников рынка, которые представлены на «Яндекс. Маркет». Так, в «Сотохит» отметили, что работать с наличными удобнее, так как все закупки ведутся на «живые» деньги. В «Мобилиге» сказали, что пытаются сохранить низкие наценки, поэтому стараются избегать высоких процентов по эквайрингу.

В экспертной среде подтверждают, что малый бизнес предпочитает наличные из-за высокой платы за банковский перевод. По словам зампреда Локо-банка Андрея Люшина, сейчас комиссия финансовых организаций за эквайринг обходится в 1,6−2% от суммы среднего чека.

В тени наличных

Но одна из основных причин ухода населения в «серый» сектор — рост фискального бремени, отметил директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.

Хоть формально налоги шесть лет в России были заморожены, другие обязательные неналоговые сборы для предпринимателей увеличивались, констатировал эксперт.

При этом правительство до сих пор не разработало законопроекта о неналоговых платежах, чтобы остановить их появление и рост.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов неоднократно обещал, что в последующие шесть лет налоговая нагрузка на бизнес больше расти не будет. Последнее изменение: с 2019 года в России на 2 процентных пункта увеличивается налог на добавленную стоимость (НДС) — до 20%.

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Накануне Владимир Путин обратил внимание Дмитрия Медведева на участившиеся жалобы на рост фискальной и квазифискальной нагрузки. Президент поручил премьеру «провести анализ того, что происходит по отраслям и по регионам».

По данным Международного валютного фонда (МВФ), объем теневой экономики России в 2015 году составлял 33,7%. Однако в эту цифру входит не только неформальный сектор (зарплаты в конвертах, уход от уплаты налогов), но и незаконные виды деятельности наподобие торговли оружием, наркотиками, а также проституция, отметил Георгий Остапкович. Конкретно неформальный сектор в России составляет порядка 22−23% от ВВП страны, привел оценки эксперт. За три года этот показатель увеличился примерно на пять процентных пунктов.