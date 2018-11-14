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11:55 (мск), источник: Ведомости

Табачным компаниям грозят налоговые претензии на десятки миллиардов рублей

В их традиционной схеме работы ФНС увидела схему ухода от налогов.

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Источник: Reuters

Федеральная налоговая служба (ФНС) подозревает, что из своей обычной схемы работы табачные компании могли извлекать незаконную налоговую выгоду. Об этом «Ведомостям» рассказали сотрудник и топ-менеджер двух разных табачных компаний и подтвердил федеральный чиновник.

ФНС обратила внимание на складские запасы, которые производители создавали в IV квартале и продавали в ноябре — декабре аффилированным с ними дистрибуторам или складам, говорят собеседники «Ведомостей».

Искусственно наращивая такие продажи, некоторые компании фиксировали ставки акциза до их повышения с Нового года и тем самым минимизировали налоговую нагрузку, объясняет чиновник.

Налоговики провели проверки уже двух производителей — Imperial Tobacco и Погарской сигаретно-сигарной фабрики, их дополнительные налоги могут превысить 10 млрд руб. Сотрудник еще одного крупного табачного производителя знает о готовящейся проверке. По его словам, компании могут грозить претензии на десятки миллиардов рублей.

Чтобы пресечь эту практику, были даже приняты поправки в Налоговый кодекс. С 2017 г. если табачные компании слишком активно работают на склад и их производство превышает среднемесячное в прошлом году, то при продаже им придется платить акциз в 1,3 раза больше обычного.

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Эта норма не может распространяться на прошлые периоды, напоминает старший юрист Herbert Smith Freehills Сергей Еремин, но если налоговики сочтут, что табачные компании пытались извлечь необоснованную налоговую выгоду, то они могут доначислить акцизы. Вероятно, основная претензия в том, что производители аффилированы с покупателями, добавляет партнер А2 Михаил Александров, но если компании докажут, что у сделки были экономические цели, например рост продаж или снижение цен, то они выиграют спор.

Табачные компании отгружали продукцию на собственные склады в течение 15 лет и ни разу у налоговиков не возникало претензий, возмущен сотрудник одной из компаний. У Imperial Tobacco, по словам ее представителя, Межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам № 3 проверила два предприятия за 2014−2016 гг. — «Империал тобакко Волга» и «Империал тобакко Ярославль». Инспекция доначислила им акциз, НДС, пени и штрафы на 132 млн фунтов стерлингов (11,5 млрд руб. по курсу Центробанка). Пока окончательных решений по проверке не принято, но у компании есть серьезные основания для оспаривания ее возможных результатов, говорит представитель Imperial Tobacco, сейчас компания ведет переговоры с налоговой службой. Если налоговики будут по такому же принципу проверять предприятия Imperial Tobacco и за 2017 г., то ей грозят претензии еще на 74 млн фунтов стерлингов (6,4 млрд руб.), согласно отчетности за 2018 финансовый год (закончился 30 сентября).

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Ранее ФНС проверила и другого табачного производителя — Погарскую сигаретно-сигарную фабрику, следует из материалов картотеки Арбитражного суда Брянской области. Она пытается оспорить решение Межрайонной инспекции ФНС № 7, которая доначислила ей налогов, пеней и штрафов на 811,4 млн руб. Причина — тоже создание запасов в IV квартале и производство больше, чем в среднем за месяц, рассказывает человек, близкий к руководству компании. Гендиректор фабрики Игорь Моисеев отказался от комментариев, а ее представитель не ответил на запрос.

Представитель Минфина перенаправил запрос «Ведомостей» в ФНС, а там отказались комментировать проверочные мероприятия.

По данным Росстата, до 2017 г. производство сигарет росло в IV кварталах: например, в 2014 г. — на 25%, в 2015 г. — на 15,5%, в 2016 г. — на 4%. А вот в последнем квартале 2017 г. оно, напротив, сократилось. До поправок это была обычная практика — немного увеличивать выпуск накануне Нового года и повышения акцизов, говорит директор по правовым вопросам British American Tobacco Яна Гуськова. Это позволяло табачным компаниям продавать продукцию дешевле из-за более низкого акциза, объясняет она, налоговые органы никогда ранее не возражали против такого подхода и не предъявляли претензий.

С одной стороны, табачные производители, заполняя склады, пытались снизить цены и увеличить продажи, рассуждает Еремин, с другой — это было возможно только за счет недоплаченного акциза. Табачная отрасль считается довольно прозрачной: собираемость акцизов на табак — около 99%, рассказывал ранее представитель Минфина. По данным Федерального казначейства, в 2017 г. поступления акцизов от этого сектора выросли на 22% до 590,8 млрд руб.

Если налоговые органы будут дополнительно взыскивать миллиарды рублей за законную по своей сути практику, это разорит легальную табачную индустрию, поставит под угрозу собираемость акцизов и лишит работы тысячи людей, предупреждает Гуськова.

Представители Philip Morris International и Japan Tobacco International не ответили на запросы. В отрасли действительно выявлены случаи злоупотреблений, но это не значит, что претензии будут предъявлены всем производителям и по всем декабрьским продажам, успокаивает федеральный чиновник. У многих компаний, по его словам, они не превышают среднемесячные показатели прошлых лет, а реализация осуществляется через разрозненные неаффилированные сети дистрибуции.

Претензии ФНС не повлияют на стоимость сигарет, уверен гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Максимальная розничная цена на сигареты регулируется государством, а отклонение от нее в меньшую сторону зависит от конкуренции на рынке и не может превышать 25%, говорит он.

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