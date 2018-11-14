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10:53 (мск), источник: Интерфакс

ФНС увидела в обычной работе табачных компаний схему ухода от налогов

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU — Компаниям грозят налоговые претензии на десятки миллиардов рублей за оптимизацию запасов для снижения акциза.

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Источник: Reuters

Федеральная налоговая служба (ФНС) России может доначислить налоги табачным компаниям за практику наращивания товарных запасов в конце года, перед повышением акциза.

ФНС обратила внимание на складские запасы, которые производители создавали в IV квартале и продавали в ноябре-декабре аффилированным с ними дистрибьюторам или складам. Служба подозревает, что из своей обычной схемы работы табачные компании могли извлекать незаконную налоговую выгоду, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудника и топ-менеджера двух табачных компаний. Это подтвердил изданию федеральный чиновник.

Искусственно наращивая продажи, некоторые компании фиксировали ставки акциза до их повышения с 2019 года и тем самым минимизировали налоговую нагрузку, объясняет чиновник.
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ФНС уже провела проверки двух производителей — Imperial Tobacco и «Погарской сигаретно-сигарной фабрики», их дополнительные налоги могут превысить 10 млрд рублей. Сотрудник еще одного крупного табачного производителя знает о готовящейся проверке. По его словам, компании могут грозить претензии на десятки миллиардов рублей.

По данным Росстата, до 2017 года производство сигарет росло в IV кварталах: например, в 2014 году — на 25%, в 2015 году — на 15,5%, в 2016 году — на 4%. В IV квартале 2017 года оно сократилось.

Чтобы пресечь эту практику, были приняты поправки в Налоговый кодекс: с 2017 года если табачные компании слишком активно наращивают складские запасы и их производство превышает среднемесячное в предыдущем году, то при продаже они платят акциз в 1,3 раза больше обычного.

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