ФНС увидела в обычной работе табачных компаний схему ухода от налогов

Источник: Reuters

Федеральная налоговая служба (ФНС) России может доначислить налоги табачным компаниям за практику наращивания товарных запасов в конце года, перед повышением акциза.

ФНС обратила внимание на складские запасы, которые производители создавали в IV квартале и продавали в ноябре-декабре аффилированным с ними дистрибьюторам или складам. Служба подозревает, что из своей обычной схемы работы табачные компании могли извлекать незаконную налоговую выгоду, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудника и топ-менеджера двух табачных компаний. Это подтвердил изданию федеральный чиновник.

Искусственно наращивая продажи, некоторые компании фиксировали ставки акциза до их повышения с 2019 года и тем самым минимизировали налоговую нагрузку, объясняет чиновник.

Читайте также Сигаретный рынок рухнет в ближайшие пять лет

ФНС уже провела проверки двух производителей — Imperial Tobacco и «Погарской сигаретно-сигарной фабрики», их дополнительные налоги могут превысить 10 млрд рублей. Сотрудник еще одного крупного табачного производителя знает о готовящейся проверке. По его словам, компании могут грозить претензии на десятки миллиардов рублей.

По данным Росстата, до 2017 года производство сигарет росло в IV кварталах: например, в 2014 году — на 25%, в 2015 году — на 15,5%, в 2016 году — на 4%. В IV квартале 2017 года оно сократилось.