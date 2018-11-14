ФНС увидела в обычной работе табачных компаний схему ухода от налогов
Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU — Компаниям грозят налоговые претензии на десятки миллиардов рублей за оптимизацию запасов для снижения акциза.
Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU — Компаниям грозят налоговые претензии на десятки миллиардов рублей за оптимизацию запасов для снижения акциза.
Федеральная налоговая служба (ФНС) России может доначислить налоги табачным компаниям за практику наращивания товарных запасов в конце года, перед повышением акциза.
ФНС обратила внимание на складские запасы, которые производители создавали в IV квартале и продавали в
ФНС уже провела проверки двух производителей — Imperial Tobacco и «Погарской
По данным Росстата, до 2017 года производство сигарет росло в IV кварталах: например, в 2014 году — на 25%, в 2015 году — на 15,5%, в 2016 году — на 4%. В IV квартале 2017 года оно сократилось.
Чтобы пресечь эту практику, были приняты поправки в Налоговый кодекс: с 2017 года если табачные компании слишком активно наращивают складские запасы и их производство превышает среднемесячное в предыдущем году, то при продаже они платят акциз в 1,3 раза больше обычного.