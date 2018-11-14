Катастрофа для России: обвал на нефтяном рынке
Почему стоимость нефти Brent упала до $65 за баррель.
Почему стоимость нефти Brent упала до $65 за баррель.
Баррель Brent подешевел за один торговый день на пять долларов. Котировки падали почти до $65 — это минимальное значение с марта этого года. Обвалу на рынке способствует повышение прогноза роста добычи черного золота. Для России происходящее на рынке — очень плохая новость. Минфину надо финансировать растущие расходы, а заимствования затруднены
Нефтяные котировки обвалились. После того, как в понедельник открылись торги, цена барреля марки Brent упала более чем на пять долларов. В
Обвал начался после того, как ОПЕК выпустила ежемесячный доклад, в котором эксперты понизили прогноз по росту спроса и повысили его по предложению. В материалах картеля отмечается давление на спрос, и увеличивающийся риск перенасыщения на рынке.
В следующем году дополнительный прирост составит 120 тысяч баррелей. Основной объем новой нефти дадут США, Россия, Казахстан, Канада.
Одновременно, понижен прогноз роста спроса. Он увеличится на 1,5 и 1,29 млн баррелей в сутки соответственно в этом и следующем году, но это на 40 и 70 тысяч баррелей меньше, чем предполагалось ранее.
Такие прогнозы были сделаны на фоне завершившего свою работу на выходных мониторингового комитета формата ОПЕК+ (картель, Россия и другие страны, подписавшие в ноябре 2016 года соглашение об ограничении добычи нефти). Министры не дали четких сигналов, что готовы сократить добычу, чтобы поддержать цены. Говорилось лишь о том, что добыча расти не будет.
Мы продолжим еще консультации с другими странами ОПЕК+. Но определенно могу сказать, что в нашей новой стратегии в 2019 году мы не будем наращивать добычу.
«Мы не вынесли рекомендаций, решение — просто продолжить мониторинг», — рассказал журналистам замминистра энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев.
Хотя все признают, что вновь возник риск перенасыщения рынка. В итоговом коммюнике монитрингового комитета подчеркивается, что «перспективы на 2019 год указывают на более высокий рост предложения (нефти), чем глобальные потребности, с учетом текущей неопределенности».
Министр нефти Омана Мохаммед
Теперь, после падения котировок до мартовского уровня, ОПЕК и ОПЕК+ с большой долей вероятности в декабре дадут рынку более четкие сигналы.
5 ноября Вашингтон восстановил нефтяное эмбарго против Исламской Республики, но тот факт, что оно оказалось лишь частичным, дал повод биржевым игрокам начать игру на понижение. Ранее они разогнали котировки до $86 за баррель именно на фоне ожидающихся санкций против Тегерана.
«Я дал передохнуть некоторым странам в плане (покупки) нефти (у Ирана). Я сделал это отчасти, потому что они действительно просили о помощи, но на самом деле я это сделал, потому что я не хочу, чтобы цены на нефть поднялись до $100 за баррель или $150 за баррель», — заявил 7 ноября американский президент Дональд Трамп.
Падение цен на нефть полностью соответствует ожиданиям американской администрации. Трамп неоднократно заявлял, что котировки в районе $80 за баррель слишком высоки и требовал от ОПЕК увеличить добычу и сбить цены.
Ему нужен дешевый бензин для своих избирателей, проблемы ближневосточных монархий, а тем более России, его мало волнуют.
По данным Минфина, за первые три квартала, на долю нефтегазовых доходов пришлось 45% всех поступлений. Тогда как в прошлом году они сформировали только 39% доходной части.
Формально, бюджет в России профицитный. За
В этом году с 15 января по 7 ноября на покупку валюты уже было направлено 3,1 трлн рублей. В
Закрывать образующийся дефицит заимствованиями у Минфина не получается. Аукционы по размещению облигаций федерального займа проходят в последние месяцы с переменным успехом. Инвесторы не спешат покупать российские бумаги, опасаясь скорого введения санкций против госдолга РФ со стороны США.
В итоге, вероятнее всего, ведомству все же придется взять до 1 трлн руб. из Фонда национального благосостояния. На 1 ноября в нем находилось 4,972 трлн руб. Некоторую поддержку бюджету окажет ослабление рубля. Он на фоне падения нефти теряет позиции к доллару и евро. Если обвал на нефтяном рынке продолжится, то доллар уйдет в ближайшие дни за отметку в 70 рублей.