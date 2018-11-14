Частные заправки отрекаются от монополии

Источник: Петр Кассин / Коммерсантъ

Производители нефти вступили в конфликт с независимыми АЗС. Крупные компании предложили правительству проверить сети заправок. Если АЗС признают монополистами в своих регионах, их обяжут заморозить цены, как ранее это сделали вертикально интегрированные компании. Это произошло в том числе после волны возмущения мелких игроков ростом оптовых цен. Некоторые владельцы АЗС считают, что именно поэтому крупные компании пытаются выдавить их с рынка. Действительно ли это так? Выяснял Александр Рассохин.

Подрывают социально-экономическую ситуацию в регионах, наживаются на сверхдоходах — еще в конце октября «Роснефть» выступила с грозным заявлением в адрес независимых АЗС. Как теперь выясняется, за словом последовало и дело. Нефтяные компании добились от правительства начала проверки частных заправок. Официальный представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев объяснил «Ъ FM», что среди независимых АЗС есть монополисты, из-за которых страдает рынок: «Они не отвечают за устойчивое снабжение регионов, они бодяжат — это просто серая сфера. И при этом занимаются просто откровенным шантажом. Прежде чем поддаваться их лоббистским выкрикам, надо бы проверить, чем они занимаются».

Частные АЗС занимают более 60% рынка. Впрочем, 70% всего топлива продают именно крупные игроки. Поэтому говорить о том, что среди независимых АЗС есть монополисты, нельзя, отмечает президент Нефтяного клуба Санкт-Петербурга Олег Ашихмин: «Знаю только один регион в районе Западной Сибири, где одна из независимых сетей доминирует. Во всех других регионах такой информации нет».

Настоящая причина проверок — это конфликт между независимыми АЗС и крупными производителями. Он тлел годами, но по-настоящему разгорелся весной, когда оптовые цены на бензин впервые превысили розничные. Независимые АЗС обвинили крупных игроков в том, что тем выгоднее экспортировать нефть, чем продавать на внутренний рынок. В итоге правительство обязало крупных игроков продавать больше топлива на отечественный рынок и заморозить цены на розницу. Теперь нефтяные компании пошли в контрнаступление. Но почему их поддержало правительство? Возможно, потому что частные заправки проявили слишком много своеволия, предполагает руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов: «Работать с участником рынка, который достаточно не договороспособен, это, конечно, сложно и тяжело. К тому же, правительству было бы намного легче коммуницировать, грубо говоря, с 10−11 крупными компаниями, которые представлены в рознице, и точка».

Естественно, это и есть сигнал независимому рынку, мол, хватит бузить, если будете бузить дальше, то все будет только жестче. Григорий Баженов руководитель аналитического центра Независимого топливного союза

Между тем, официальный представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев не скрывает, что позиция компаний — своего рода ответ на действия частных АЗС. Но, по его словам, крупные игроки готовы взвалить проблемы независимых заправок на свои плечи: «Если на вас показывают пальцем и обзывают нехорошими словами, то вы должны ответить: “мы защищаем наши бизнес-интересы, нашу позицию и наше честное имя”. При жестком и системном регулировании существование такого рода сетей было бы полезно ему самому. Но сейчас рынки могли бы взять на себя полностью все функции этих сетей, когда они говорят, что, мол, мы тогда вообще ничего не будем делать. Отдайте тогда нам, а мы полностью выполним эти задачи, с точки зрения стабилизации рынка».

Но что грозит частным заправкам в результате проверок? Если их признают монополистами, то заставят заморозить цены. Вместе с антимонопольной службой заправки будет проверять Роспотребнадзор и Роскачество. Поэтому, как уверена Екатерина Савкина, которая владеет сетью АЗС в Саратовской области, цель крупных компаний — выдавить мелких игроков с рынка. «Те предложения, которые мы как специалисты предлагали, их просто не захотели слушать, а в ряде случаев регуляторы поступили с точностью до наоборот».

Поэтому у меня складывается ощущение, что это осознанная акция по вытеснению нас с рынка. Екатерина Савкина владелец АЗС

Заявления крупных компаний о том, что они готовы занять место мелких игроков, с одной стороны, понятны, с другой, вызывают сомнения. Так ли им нужны АЗС, многие из которых находятся в глубинке. В любом случае очевидно одно — эта история автомобилистам на пользу не пойдет, ведь цены на бензин на таком фоне вряд ли снизятся.