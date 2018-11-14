Частные заправки отрекаются от монополии
В чем нефтяные компании подозревают независимые АЗС.
В чем нефтяные компании подозревают независимые АЗС.
Производители нефти вступили в конфликт с независимыми АЗС. Крупные компании предложили правительству проверить сети заправок. Если АЗС признают монополистами в своих регионах, их обяжут заморозить цены, как ранее это сделали вертикально интегрированные компании. Это произошло в том числе после волны возмущения мелких игроков ростом оптовых цен. Некоторые владельцы АЗС считают, что именно поэтому крупные компании пытаются выдавить их с рынка. Действительно ли это так? Выяснял Александр Рассохин.
Подрывают
Частные АЗС занимают более 60% рынка. Впрочем, 70% всего топлива продают именно крупные игроки. Поэтому говорить о том, что среди независимых АЗС есть монополисты, нельзя, отмечает президент Нефтяного клуба
Настоящая причина проверок — это конфликт между независимыми АЗС и крупными производителями. Он тлел годами, но
Естественно, это и есть сигнал независимому рынку, мол, хватит бузить, если будете бузить дальше, то все будет только жестче.
Между тем, официальный представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев не скрывает, что позиция компаний — своего рода ответ на действия частных АЗС. Но, по его словам, крупные игроки готовы взвалить проблемы независимых заправок на свои плечи: «Если на вас показывают пальцем и обзывают нехорошими словами, то вы должны ответить: “мы защищаем наши
Но что грозит частным заправкам в результате проверок? Если их признают монополистами, то заставят заморозить цены. Вместе с антимонопольной службой заправки будет проверять Роспотребнадзор и Роскачество. Поэтому, как уверена Екатерина Савкина, которая владеет сетью АЗС в Саратовской области, цель крупных компаний — выдавить мелких игроков с рынка. «Те предложения, которые мы как специалисты предлагали, их просто не захотели слушать, а в ряде случаев регуляторы поступили с точностью до наоборот».
Поэтому у меня складывается ощущение, что это осознанная акция по вытеснению нас с рынка.
Заявления крупных компаний о том, что они готовы занять место мелких игроков, с одной стороны, понятны, с другой, вызывают сомнения. Так ли им нужны АЗС, многие из которых находятся в глубинке. В любом случае очевидно одно — эта история автомобилистам на пользу не пойдет, ведь цены на бензин на таком фоне вряд ли снизятся.
Накануне,