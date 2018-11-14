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13:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Психиатры просят Минздрав вернуть на рынок жизненно важное лекарство

Немецкий препарат бипериден в ампулах, необходимый для срочной помощи страдающим шизофренией и болезнью Паркинсона, больше не поставляется в российские больницы, сообщает РБК со ссылкой на письмо психиатров главе Минздрава Веронике Скворцовой. Бипериден входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

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Инъекция бипериденом помогает избавиться от тремора и тонического напряжения скелетных мышц у почти полностью парализованных больных. На российском рынке препарат представлен таблетками «Безак», «Бипериден», «Мендилекс» и таблетками и ампулами под брендом «Акинетон».

«Акинетон» — единственный имеет инъекционную форму.

Бренд убрали с рынка с августа 2017 года из-за того, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отменила регистрацию его цены. Без регистрации лекарство из категории ЖНВЛП в России не продается.

ФАС объяснили, что в 2010 году ООО «СВИЧ», представляющей интересы немецкой Desma GmbH, производящей лекарства, представила службе «недостоверные сведения», что привело к регистрации необоснованно высоких цен на лекарство.

У РБК есть письмо производителя в Минздрав, где он сообщает о получении предупреждения от службы. Desma снизила цены, но ФАС все равно их отменила. «Мы не располагаем копиями документов, которые были поданы ООО “СВИЧ” для регистрации цены, в связи с этим не имеем возможности подтвердить или опровергнуть достоверность сведений, приведших к регистрации “необоснованно высоких предельных цен” на препарат», — отмечается в письме Desma после прекращения сотрудничества с ООО «СВИЧ» в 2016 году.

Замначальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Надежда Шаравская сообщила газете, что Desma снизила цены, но недостаточно, чтобы остаться на российском рынке. «ФАС выиграла дела в трех судебных инстанциях. Все они признали, что заявителем были представлены недостоверные данные при регистрации цены», — добавила она.

Ранее Минздрав во вспомогательных материалах для заведения заявок на поставку лекарств не предусмотрел возможность заказа самого дорогого препарата от гепатита С «Софосбувира». Международное движение «Коалиция по готовности к лечению» об этом также писало об этом в Минздрав.

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