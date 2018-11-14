Акции российских энергокомпаний снижаются на фоне обвала цен на нефть

Источник: РИА "Новости"

Акции российских энергетически компаний снижаются на торгах Московской биржи на фоне обвала цен на нефть, в частности, акции «Роснефти» обновили минимум августа 2018 года, свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

Так, минимальная цена акции «Роснефти» составила 428,2 рубля (-3,5% за бумагу впервые с 27 августа текущего года).

Негативно на динамику акций влияет общее настроение рынка. Российские индексы сегодня утром снижаются на фоне падения цен на нефть. В цене падают не только акции «Роснефти», но и бумаги других энергетических компаний. Анна Кокорева заместитель директора аналитического департамента «Альпари»

Цены на нефть сорта Brent начали снижение в первой половине октября, уменьшившись почти за месяц примерно на $18. 13 ноября цены на нефть обновили очередной минимум, опустившись ниже $65 впервые с середины марта этого года.

По состоянию на 11:50 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 0,2% и составила $65,37 за баррель.