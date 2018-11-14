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14:41 (мск), источник: Daily Storm

За сутки нефть упала в цене до минимумов марта

Стоимость одного барреля черного золота марки Brent опустилась почти на пять долларов — с 70 до 65.

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ЦБ: $ 67.9975   +0.32 € 76.7556   +0.68 ММВБ: $ 67.6600   -0.47 € 76.3625   -0.51
Источник: AP 2018

Стоимость одного барреля нефти марки Brent 13 ноября опустилась на мировых рынках с 70 до 65 долларов, обновив мартовский минимум. Утром 14 ноября цены незначительно скорректировались в сторону увеличения, но цена за бочку черного золота все равно не превышает на торгах 65,5 доллара. Обрушение во многом связано с реакцией трейдеров на ноябрьский отчет ОПЕК (Организация стран — экспортеров нефти) по уровню добычи нефти в США, который существенно вырос за последний год.

Цены на нефть падают уже полтора месяца. В начале октября баррель нефти марки Brent стоил 86 долларов — таким образом, к середине ноября черное золото потеряло в цене более 20 долларов. Последний раз нефть стоила 60−65 долларов за баррель в марте 2018-го. Например, 9 марта бочка нефти марки Brent торговалась на рыках за 62 доллара.

Инфографика
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК)История, структура и функции международного картеля, объединяющего большинство ведущих стран–экспортеров нефти (ОПЕК).

Одна из главных причин осеннего падения цен на нефть заключается том, что США сумели нарастить в 2018 году темпы добычи нефти. Объемы американской нефтедобычи выросли на 1,49 миллиона баррелей в сутки, говорится в отчете ОПЕК.

Новая американская нефть, поступившая на рынок к концу 2018 года, полностью удовлетворила дополнительный спрос в 1,5 миллиона баррелей в сутки, возникший в 2016—2017 годах. В отчете ОПЕК отмечается, что по изначальным прогнозам на 2018 год предполагалось, что американцы смогут покрыть не более 80% от всего уровня дополнительного спроса.

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Другая важная причина падения цен на нефть — корректировка американских санкций в отношении Ирана. В начале ноября США разрешили покупать нефть у Исламской республики Китаю, Индии, Японии и нескольким другим странам, хотя изначально план санкций этого не предполагал.

В 2016 году страны ОПЕК (и присоединившаяся к соглашению Россия) договорились сократить уровень добычи углеводородов, что спровоцировало рост цен на этот энергоноситель на мировых рынках.

Летом 2018-го цены за баррель достигли отметки 80 долларов, почти добравшись до уровня начала осени 2014 года. В октябре 2014-го началось стремительное падение цен на черное золото: в декабре бочка нефти стоила уже 57 долларов, а еще через год (в декабре 2015 года) — 37 долларов.

В России падение цен на нефть в 2014 году спровоцировало также обрушение курса национальной валюты. Если в январе за один доллар в «Сбербанке» давали 32,5 рубля, то уже в декабре американская валюта продавалась за 80 рублей.

Следите за развитием темы«Обвал на нефтяном рынке»
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