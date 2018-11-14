Нефть перешла к росту после обвала накануне
Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU — Цены на нефть в среду перешли от снижения к росту после падения почти на 7% накануне, однако аналитики сомневаются в устойчивости повышения.
Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU — Цены на нефть в среду перешли от снижения к росту после падения почти на 7% накануне, однако аналитики сомневаются в устойчивости повышения.
Январский контракт на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:50 по московскому времени подорожал на $0,46 (0,7%), до $65,95 за баррель. Нефть WTI с поставкой в декабре поднялась на $0,11 (0,2%), до $55,8 за баррель.
Ранее в ходе торгов Brent опускалась до $65,02 за баррель, WTI — до $55,13.
Страны ОПЕК и их союзники обсуждают сокращение добычи нефти в 2019 году, сообщили Thomson Reuters три источника, знакомые с ситуацией. По их словам, этот вариант был одним из сценариев, обсуждавшихся на встрече министров энергетики Саудовской Аравии, России и других стран в
В среду министр энергетики ОАЭ Сухейль
Международное энергетическое агентство (МЭА) в ноябрьском отчете приветствовало возврат избытка предложения на рынке нефти, назвав его страховкой, а не угрозой. МЭА отмечает, что запасы увеличиваются четвертый месяц подряд. И данные за октябрь, которые будут опубликованы в следующем месяце, уже могут превысить средний пятилетний уровень, взятый за основу оценки эффективности сделки ОПЕК+.
МЭА в целом подтвердило прогнозы спроса, но резко повысило оценки добычи в США и в целом в странах, не входящих в ОПЕК.