Рубль пошел вслед за нефтью

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Рубль в среду дорожает вслед за нефтью. После ряда торговых сессий, в ходе которых цены на рубль и нефть падали, котировки перешли к росту. По прогнозу аналитиков, и российская валюта, и нефть имеют шансы продолжить тренд на удорожание.

После продолжительного падения цены на нефть сорта Brent в среду, 14 ноября, незначительно растут на торгах лондонской биржи ICE Futures. Контракт на поставку в январе к 13:45 мск подорожал до $65,9 за баррель, что на 0,6% дороже закрытия предыдущего дня. На нью-йоркской NYMEX цены на нефть марки WTI также начали свой рост, баррель с поставкой в декабре после снижения в результате ряда торговых сессий находится на уровне $55,8. Впрочем, это значительно ниже пиковых уровней, достигнутых нефтью в начале октября. 3 октября за баррель Brent давали $76,2.

Таким образом, почти за полтора месяца стоимость североморской нефти упала на 15%.

В среду агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что страны ОПЕК+ обсуждают возможность снижения в 2019 году добычи нефти на 1,4 млн баррелей в сутки. В октябре, согласно докладу Международного энергетического агентства (МЭА), добыча составила почти 33 млн баррелей в сутки. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в понедельник говорил, что ОПЕК и союзники картеля согласились с тем, что, согласно техническому анализу, для балансировки рынка необходимо сократить объем предложения нефти в следующем году примерно на 1 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября. «Мы увидели риск увеличения запасов в том случае, если мы ничего не сделаем, и мы не позволим этому случиться… Очевидно, что появится потребность перейти от повышения добычи к снижению», — заявил в среду министр энергетики Саудовской Аравии, президент ОПЕК Халид аль-Фалих (цитата по Reuters).

Вслед за нефтью после девяти торговых сессий снижения по отношению к доллару в среду дорожает и российская валюта. В 13:45 мск доллар на Московской бирже стоил 67,8 руб., а евро — 76,4 руб. Торговая сессия вторника закрылась на уровне 68,1 руб. и 76,9 руб. соответственно. Во второй половине октября доллар торговался в диапазоне 65−66 руб., а евро — 74−76 руб., а в ноябре стоимость этих валют перешла к росту.

Даже несмотря на значительно подешевевшую нефть, рубль, по мнению старшего аналитика БКС Сергея Суверова, фундаментально недооценен. «До конца года поддержку российской валюте должны оказать профицит бюджета, профицит счета текущих операций платежного баланса, а также положительные реальные процентные ставки в России», — полагает эксперт. По его словам, можно ожидать и удорожания нефти. «На текущих уровнях она перепродана. К тому же ОПЕК+, скорее всего, сократит добычу нефти, что вызовет ее удорожание», — считает господин Суверов. Это также должно оказать положительный эффект на курс рубля, считает он. Фактором риска остается секционное давление. «Ограничительные меры могут послужить ''черным лебедем'' для рубля, но мы полагаем, что это история следующего года», — говорит аналитик.