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18:21 (мск), источник: Интерфакс

«Газпрому» грозит штраф в 30 млрд руб. за не установленные в домах 300 тыс. россиян счетчики газа

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU — Компания не успевает в срок до конца года, так как жители не пускают их в дом для установки прибора.

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Источник: РИА "Новости"

«Газпром» не успевает в установленный «Законом об энергосбережении и энергоэффективности» срок — до конца 2018 года — поставить счетчики газа всем бытовым потребителям, использующим его для отопления, и просит дать ему отсрочку в исполнении закона на два года и освободить от штрафных санкций, размер которых может составить порядка 30 млрд рублей.

Заместитель генерального директора по работе с органами власти регионов ООО «Газпром межрегионгаз» Николай Исаков на заседании секции экспертного совета по законодательному регулированию деятельности газовой отрасли рассказал: «Нас обязали по 261-му закону установить приборы учета в домах. Их на сегодняшний день осталось установить более 300 тысяч, мы их установить никак не успеваем. И наказание — около 100 тыс. рублей, если мы не установим прибор до 1 января 2019 года, осталось полтора месяца».

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Одна из причин в том, что нас туда (жильцы — ИФ) не допускают. Не хотят прибор устанавливать — он им не нужен, а за него еще надо как-то платить. А во-вторых, нормативы потребления на Кавказе значительно ниже реального потребления.

«Просим продлить действие этой нормы 261-го закона и снять с нас ответственность. У нас есть десятки тысяч подтверждающих документов, актов, что нас не допустили в то или иное домовладение», — сказал заместитель гендиректора МРГ.

Его поддержал начальник отдела внутреннего рынка Минэнерго РФ Артем Верхов. Он сказал, что проект поправок в закон о продлении срока установки счетчиков до 2021 года подготовлен, и на этой неделе министерство намерено направить его в Госдуму для оперативного принятия.

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