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14 ноября, источник: Газета Коммерсантъ

Перетягивание бензина

Решение правительства о заморозке мелкооптовых цен на топливо изменило торговую политику крупных нефтекомпаний, говорят собеседники «Ъ» на рынке. Нефтяники минимизируют продажи топлива независимым сетям АЗС, отменяя системы скидок и переходя на полную предоплату, и направляют топливо на собственные заправки. В Восточной Сибири, где велика концентрация независимых АЗС, такой подход уже привел к нехватке дефицитного зимнего дизельного топлива. Избежать полноценного кризиса, считают собеседники «Ъ», в такой ситуации можно лишь за счет зимнего падения спроса и низких цен на нефть.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Обязательства нефтекомпаний заморозить цены на нефтепродукты в мелком опте с 1 ноября вынудили их частично изменить торговую политику, чтобы сократить убытки и в ситуации неопределенности обеспечить топливом свои заправки, говорят собеседники «Ъ» на рынке и в правительстве. Так, нефтекомпании в ряде случаев отказались от скидок мелкооптовым покупателям, перешли на систему полной предоплаты, а также снизили отгрузки независимым АЗС. Высвободившиеся объемы, по словам источников «Ъ», были в основном направлены на АЗС самих нефтекомпаний, а также частично проданы на бирже или осели на нефтебазах — в рамках выполнения требования правительства о росте поставок топлива на внутренний рынок на 3%.

Если в Центральной России этот переход, по словам опрошенных «Ъ» участников рынка, не вызвал существенных проблем, то в Восточной Сибири, где исторически велика доля независимых АЗС, ситуация уже принимает характер локального дефицита нефтепродуктов.

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По словам одного из собеседников «Ъ», в Иркутске, Чите, Красноярске и Алтайском крае заявки независимых заправок на топливо выполнялись на прошлой неделе на 5−10%. По данным «Ъ», это связано с тем, что «Газпром нефть» поставляла в регионы значительный объем топлива производства других компаний, но после заморозки цен в мелком опте такие трейдерские операции стали невыгодными.

«Сегодня политика “Газпром нефти” — обеспечение собственных заправочных станций и прекращение отпуска опта другим участникам рынка. Сейчас только “Роснефть” поставляет свой продукт на региональный рынок», — заявил «Ъ» президент Союза владельцев АЗС Красноярского края Евгений Решетников. Он отмечает, что ситуация с перебоями с топливом наблюдается на АЗС всю последнюю неделю. «Компания (“Газпром нефть”.— “Ъ”) по-прежнему заявляет о готовности к продаже топлива, но по факту ресурсы не дает, что еще больше создает напряжение, так как затрудняет возможность планирования поставок», — подтверждает гендиректор АО «Красноярскнефтепродукт» Андрей Чернов.

В итоге участники рынка пытаются купить товар у «Роснефти», у Ачинского НПЗ компании стоит очередь из 300 бензовозов.

«По двое суток водители ночуют в бензовозах, чтобы залить топливо. Самая проблемная позиция — дизтопливо, его отпуск существенно сокращен», — рассказал Евгений Решетников.

В «Газпромнефть — региональные продажи» «Ъ» заверили, что обеспечивают «равный доступ к ресурсу» для всех участников рынка: «Предприятие не сокращало объем поставок в Красноярский край». В то же время на Ачинском НПЗ подтверждают наличие очередей, связывая их с повышенным спросом на зимнее дизтопливо и тем, что независимые участники рынка не сделали запасов заранее. «Некоторые недобросовестные участники пытаются играть на ценовой конъюнктуре, преследуя свои экономические интересы и ставя под удар конечного потребителя», — сообщила «Ъ» пресс-секретарь Ачинского НПЗ Ирина Солодухина.

В ФАС говорят, что отслеживают ситуацию с отгрузками на независимые АЗС, на 15 ноября запланировано селекторное совещание с представителями регионов.

В Минэнерго ситуацию не комментируют. Представитель курирующего ТЭК вице-премьера Дмитрия Козака заверил, что в правительстве также следят за ситуацией, и сослался на сделанное 14 ноября заявление ФАС, что ситуация на рынке стабилизируется.

Несмотря на проблемы за Уралом, в целом источники «Ъ» в отрасли настроены умеренно оптимистично, поскольку падение цен на нефть за последний месяц на $15, до $67 за баррель, должно привести к снижению цен на топливо на бирже.

«При такой цене мы проскочим, к тому же спрос зимой ниже», — говорит собеседник «Ъ» в правительстве. «Ситуация сложная, особенно в некоторых регионах, но с точки зрения обеспечения топливом она улучшается по сравнению с началом ноября», — сказал «Ъ» глава Российского топливного союза Евгений Аркуша. В то же время он подчеркивает, что маржинальность АЗС по-прежнему очень низкая, независимые заправки не могут, в отличие от активов нефтекомпаний, работать в убыток и в ряде случаев вынуждены повысить цены. Это приводит к оттоку потребителей на заправки нефтекомпаний. «Поднимать цены — значит терять клиентов. Сегодня мы работаем в убыток и справляем свои похороны», — подтверждает владелец сети АЗС «Техас» Людмила Коротченко.

Собеседники «Ъ» в независимой рознице надеются на снижение биржевых цен на топливо, поскольку рентабельность экспорта резко упала. В то же время неясно, в какой степени снижение биржевых цен будет транслироваться в мелкооптовый сектор. «Если государство установило цены на опт и розницу, то для чего тогда нужна биржа? Все это ведет к вытеснению с рынка независимой розницы», — полагает президент ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь ГСМ» Юлия Золотовская. При этом собеседники «Ъ» отказываются делать прогнозы о динамике оптовой цены после 1 января, когда будут повышены акцизы, НДС, а также вступит в силу налоговый маневр и демпфирующий акциз, эти факторы окажут разнонаправленное и не вполне предсказуемое влияние.

Юрий Барсуков; Оксана Павлова, Новосибирск

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