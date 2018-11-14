Перетягивание бензина

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Обязательства нефтекомпаний заморозить цены на нефтепродукты в мелком опте с 1 ноября вынудили их частично изменить торговую политику, чтобы сократить убытки и в ситуации неопределенности обеспечить топливом свои заправки, говорят собеседники «Ъ» на рынке и в правительстве. Так, нефтекомпании в ряде случаев отказались от скидок мелкооптовым покупателям, перешли на систему полной предоплаты, а также снизили отгрузки независимым АЗС. Высвободившиеся объемы, по словам источников «Ъ», были в основном направлены на АЗС самих нефтекомпаний, а также частично проданы на бирже или осели на нефтебазах — в рамках выполнения требования правительства о росте поставок топлива на внутренний рынок на 3%.



Если в Центральной России этот переход, по словам опрошенных «Ъ» участников рынка, не вызвал существенных проблем, то в Восточной Сибири, где исторически велика доля независимых АЗС, ситуация уже принимает характер локального дефицита нефтепродуктов.

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По словам одного из собеседников «Ъ», в Иркутске, Чите, Красноярске и Алтайском крае заявки независимых заправок на топливо выполнялись на прошлой неделе на 5−10%. По данным «Ъ», это связано с тем, что «Газпром нефть» поставляла в регионы значительный объем топлива производства других компаний, но после заморозки цен в мелком опте такие трейдерские операции стали невыгодными.



«Сегодня политика “Газпром нефти” — обеспечение собственных заправочных станций и прекращение отпуска опта другим участникам рынка. Сейчас только “Роснефть” поставляет свой продукт на региональный рынок», — заявил «Ъ» президент Союза владельцев АЗС Красноярского края Евгений Решетников. Он отмечает, что ситуация с перебоями с топливом наблюдается на АЗС всю последнюю неделю. «Компания (“Газпром нефть”.— “Ъ”) по-прежнему заявляет о готовности к продаже топлива, но по факту ресурсы не дает, что еще больше создает напряжение, так как затрудняет возможность планирования поставок», — подтверждает гендиректор АО «Красноярскнефтепродукт» Андрей Чернов.

В итоге участники рынка пытаются купить товар у «Роснефти», у Ачинского НПЗ компании стоит очередь из 300 бензовозов.

«По двое суток водители ночуют в бензовозах, чтобы залить топливо. Самая проблемная позиция — дизтопливо, его отпуск существенно сокращен», — рассказал Евгений Решетников.



В «Газпромнефть — региональные продажи» «Ъ» заверили, что обеспечивают «равный доступ к ресурсу» для всех участников рынка: «Предприятие не сокращало объем поставок в Красноярский край». В то же время на Ачинском НПЗ подтверждают наличие очередей, связывая их с повышенным спросом на зимнее дизтопливо и тем, что независимые участники рынка не сделали запасов заранее. «Некоторые недобросовестные участники пытаются играть на ценовой конъюнктуре, преследуя свои экономические интересы и ставя под удар конечного потребителя», — сообщила «Ъ» пресс-секретарь Ачинского НПЗ Ирина Солодухина.

В ФАС говорят, что отслеживают ситуацию с отгрузками на независимые АЗС, на 15 ноября запланировано селекторное совещание с представителями регионов.

В Минэнерго ситуацию не комментируют. Представитель курирующего ТЭК вице-премьера Дмитрия Козака заверил, что в правительстве также следят за ситуацией, и сослался на сделанное 14 ноября заявление ФАС, что ситуация на рынке стабилизируется.

Несмотря на проблемы за Уралом, в целом источники «Ъ» в отрасли настроены умеренно оптимистично, поскольку падение цен на нефть за последний месяц на $15, до $67 за баррель, должно привести к снижению цен на топливо на бирже.