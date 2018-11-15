«Вертикально интегрированные компании вынуждены подстраиваться»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин о тайных монопольных организациях на российском рынке топлива — в интервью «Ъ FM».
Глава «Роснефти» Игорь Сечин о тайных монопольных организациях на российском рынке топлива — в интервью «Ъ FM».
В то время как независимые сети АЗС все громче обвиняют крупных нефтяников в искусственном создании дефицита сырья и завышении оптовых цен, глава «Роснефти» Игорь Сечин в эксклюзивном интервью «Коммерсантъ FM» утверждает, что ситуация ровно обратная. По его версии, это локальные региональные сети создают монопольные империи и притесняют вертикально интегрированные нефтяные компании.
— Соглашение правительства с нефтяниками действует до 31 марта. Удастся ли до этого срока в отсутствие
— На 100%.
— Сейчас цена бензина на АЗС справедливая?
— На наших — да. Она рассчитана в соответствии с указаниями и рекомендациями Минэнерго.
— Соглашение понадобится продлевать после 31 марта?
— А цена на нефть будет выше или ниже?
— То есть ответ «поживем — увидим»?
— Мы рыночные цены отменим или нет? На самом деле, важно сохранить рыночное ценообразование — это первое. Второе — надо
Универсальные решения должны быть связаны с плавающим акцизом, с переносом акциза с НПЗ на колонку, что позволит и бороться с контрафактом, и перевести этот налог на потребителя, а не на заводы.
— Какая цена нефти для «Роснефти» комфортна?
— Любая.
— Даже в случае падения ниже $50?
— Да, мы управляем рисками. Если будет падение цены, значит будем работать над увеличением доли рынка.
— А сокращать инвестпроекты в этом случае планируете?
— Вообще нет. Хорошо, шучу. Будем работать эффективно. Но доля рынка — это серьезный вопрос, будем стараться сохранять ее и наращивать.
— В ЛУКОЙЛе недавно оценили недополученную выручку от сдерживания цен на бензин в 8,5 млрд руб. Каковы будут потери «Роснефти»?
—
— Ваши больше?
— Конечно, больше.
— Но при этом крупных нефтяников, вас в том числе, владельцы независимых АЗС обвиняют в завышении оптовых цен на топливо и его недопоставках.
— Как вы считаете, какова доля рынка независимых сетей?
— Думаю, около 30%.
— А вот интересно, почему вы так предполагаете, хотя все говорят, что 60%?
— Все зависит от региона, в центральной России, например, мы явно видим доминирование вертикально интегрированных компаний.
— Я говорю про среднее значение. И хотя независимые сети действительно провозглашают, что у них 60%, на самом деле это не больше 30%. А 70% — у вертикально интегрированных компаний. Но эти 30% как раз и влияют на ценообразование, потому что их поддерживает Федеральная антимонопольная служба. Если мы даем цену ниже, то сразу попадаем на антимонопольное разбирательство, значит, вынуждены даже поднимать цену.
Я приведу пример одного из регионов, где у нас шесть АЗС из в целом 300 работающих. Там ценообразование идет по следующей формуле: есть две монопольные структуры, которые диктуют цены, а также еще десяток посредников с различными названиями, я не всех помню даже, но с тем же собственником, что и в сетях. То есть это цепочка посреднических структур, которые формируют цену и транслируют ее уже на сети. Поразительная вещь. И сделки на бирже происходят в интересах только этих компаний. Вот, например, в Приморском крае есть огромная компания, которая называется «Октан». У нее формально с десяток заправок, и владелец сети на всех углах кричит о том, что вертикально интегрированные компании душат частный бизнес и так далее, а на самом деле именно он формирует ценообразование в регионе.
— Чем можно объяснить такую ситуацию?
— Это одно слово — коррупция.
— Но
— Кто сказал «выдавливают»? В целом в мире эта тенденция прослеживается, когда сети привязаны к НПЗ. Так и есть. Но при этом у нас сложилась конструкция, когда в отдельных регионах формируются монопольные структуры с устоявшейся схемой поставок, которые нацелены на увеличение стоимости. И даже вертикально интегрированные компании, в соответствии с антимонопольным законодательством, вынуждены подстраиваться. Но мы сейчас с этим будем разбираться очень серьезно.
— По данным Bloomberg, до конца декабря не планируется введения нового пакета санкций в отношении Москвы. С вашей точки зрения, есть в этом дополнительная неопределенность для крупного бизнеса, или вы уже готовы?
— Я вам скажу одно: мы готовы работать в любых условиях.
Беседовал Петр Косенко