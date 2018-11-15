Глава «Роснефти» назвал причину роста цен на бензин

При этом он отметил, что, согласно антимонопольному законодательству, под это вынуждены подстраиваться даже вертикально интегрированные компании.
«Но мы сейчас с этим будем разбираться очень серьезно», — добавил глава «Роснефти».
По его словам, доля независимых сетей АЗС на рынке составляет 30 процентов, остальное приходится на вертикально интегрированные компании.
Но эти 30 процентов как раз и влияют на ценообразование, потому что их поддерживает Федеральная антимонопольная служба. Если мы даем цену ниже, то сразу попадаем на антимонопольное разбирательство, значит, вынуждены даже поднимать цену.
Топливо резко подорожало весной. К середине апреля розничная цена на бензин превысила 40 рублей, а к началу июня — уже 43 рубля. Правительство решило снизить акцизы на бензин и дизтопливо, а также договорилось с производителями о фиксировании цены на уровне 30 мая.
В конце октября Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ согласовали меры по стабилизации цен на топливном рынке. Они договорились, что цены до конца года будут на уровне конца мая — начала июня 2018-го, а затем их плавно переиндексируют с учетом инфляции на 4−4,6 процента. Соглашение действует до 31 марта.
На прошлой неделе СМИ сообщили, что нефтяные компании приняли решение ввести скрытые наценки на бензин и дизель для корпоративных клиентов — они ухудшили условия по топливным картам и ввели дополнительные сервисные сборы.