Госслужащие со временем пересядут на автомобили проекта «Кортеж»

Источник: РИА "Новости"

«Когда появятся эти машины в массовом производстве, будем закупать их для транспортного обслуживания госслужащих. Мы обязательно будем поддерживать отечественных производителей», — заявил в интервью ТАСС управляющий делами президента РФ Александр Колпаков.

«Автотранспортный комбинат» Управления делами президента РФ обслуживает правительство России, парламент, Администрацию президента. Автопарк предприятия постоянно обновляется, пополняя свой гараж иномарками, произведенными в России. Так, в последнее время учреждение осваивает новые модели Hyundai, которых насчитывается более 170 единиц. Среди них 150 машин Hyundai i40, девять Genesis G80, 16 Genesis G90.

Первым пассажиром лимузина Aurus стал Владимир Путин, который прибыл на этом новом автомобиле на церемонию вступления в должность президента РФ 7 мая. Глава государства пользуется Aurus регулярно.

Остальные модели нового бренда будут носить имена кремлевских башен: «Сенат» для седана и лимузина, «Арсенал» — для минивэна, «Комендант» — для внедорожника.

Как говорил ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров, основным и наиболее массовым продуктом в линейке Aurus должен стать SUV (внедорожник — прим. ТАСС). По его словам, прототип должен появиться в конце этого года, а полностью разработка, включая испытания и сертификацию, будет завершена в конце 2019 года. С SUV планируется начать массовое производство, тогда как выпуск лимузинов ожидается на уровне десятков, а седанов — сотен штук.

Специальный летный отряд

Колпаков также рассказал и о планах обновления авиапарка. «Эта работа проводится постоянно и планомерно. Так, ранее получены два самолета “Суперджет”, в будущем предполагаются приобрести еще аналогичные воздушные суда», — отметил управляющий делами президента РФ.

По его словам, до конца нынешнего года новых поставок самолетов не ожидается. «В 2019 году ждем один Ил-96, два Ту-214 и два вертолета Ми-8», — сообщил Колпаков. И подчеркнул: «Никакой зарубежной авиатехники не покупаем, только отечественную».

В ведении Управления делами президента РФ находится ФГБП «Специальный летный отряд «Россия», которое «оказывает услуги по обеспечению и выполнению авиационных перевозок президента РФ, председателя правительства РФ, председателя Совета Федерации, председателя Государственной Думы, председателя Конституционного Суда, председателя Верховного Суда, генерального прокурора, председателя Следственного комитета, руководителя Администрации президента РФ и министра иностранных дел».