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08:46 (мск), источник: Интерфакс

Нефть Brent возобновила снижение на данных о запасах в США

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU — Цены на нефть эталонных марок вновь опускаются после подъема накануне, инвесторы оценивают данные о запасах топлива в США.

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Источник: AP 2018

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 по московскому времени подешевели на $0,17 (0,26%) — до $65,95 за баррель. На торгах в среду их цена выросла на $0,65 (0,99%) и составляла на закрытие $66,12 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,19 (0,34%) — до $56,06 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена увеличилась на $0,56 (1,01%), завершив торги на отметке $56,25 за баррель.

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Цены на нефть упали на четверть с октябрьских максимумов и достигли минимумов с начала года на фоне растущих запасов топлива и добычи в Штатах, а также на ожиданиях избытка поставок на рынке после решения правительства США позволить ряду стран продолжить закупки иранской нефти после вступления в силу новых санкций.

Накануне нефть несколько восстановилась в цене из-за критики президентом США Дональдом Трампом планов Саудовской Аравии по сокращению добычи.

Ранее Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США на минувшей неделе подскочили на 8,8 млн баррелей.

Официальные данные министерства энергетики страны будут опубликованы в четверг, на день позже обычного срока в связи с празднованием в США Дня ветеранов в понедельник. Опрошенные Bloomberg эксперты в среднем ожидают, что данные Минэнерго укажут на более умеренный подъем запасов — на 3,2 млн баррелей. Если прогноз аналитиков оправдается, это будет восьмым недельным повышением запасов подряд.

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