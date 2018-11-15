Медведев: переход от аналогового телевещания к цифровому начнется с февраля
МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Переход от аналогового телевещания к цифровому в России будет поэтапным и стартует с февраля 2019 года.
МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Переход от аналогового телевещания к цифровому в России будет поэтапным и стартует с февраля 2019 года.
Об этом заявил
«Окончательный переход [от аналогового] на цифровой формат будет поэтапным, он начинается с февраля следующего года и продлится полгода», — сказал он. «Нужно будет определить этапы перехода, порядок тех регионов, где будет запускаться цифровое телевидение», — добавил Медведев.
«Хотел бы обратить внимание всех коллег, что переход с аналогового сигнала на цифровой должен пройти для наших телезрителей максимально гладко, — сказал он. — Необходимо соблюдать тот график, который будет разработан». «Важно, чтобы те вопросы, которые могут возникнуть, если обратятся люди, решались без проволочек. Здесь основная ответственность на региональных властях», — указал глава кабмина.
Несмотря на то, что сегодня практически полностью вышли из обихода телевизоры, которые не могут принимать цифровой сигнал, но
все-такиу кого-тоони есть, и этих людей нельзя оставить без телевидения. Нужно также компенсировать затраты социально незащищенных граждан на приобретение приставок.
«Эта процедура должна быть простой, нужно посмотреть как она будет организована на селе. Это может быть и почта, или [могут быть использованы] другие возможности приобрести эту приставку», — сказал Медведев. Он выразил надежду на то, что «министр, который отвечает за технологическую сферу, будет контролировать этот вопрос».
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