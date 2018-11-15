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13:01 (мск), источник: ТАСС

Медведев: переход от аналогового телевещания к цифровому начнется с февраля

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Переход от аналогового телевещания к цифровому в России будет поэтапным и стартует с февраля 2019 года.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства, где обсуждается вопрос о готовности телевизионной инфраструктуры страны к переходу на цифровой формат вещания.

«Окончательный переход [от аналогового] на цифровой формат будет поэтапным, он начинается с февраля следующего года и продлится полгода», — сказал он. «Нужно будет определить этапы перехода, порядок тех регионов, где будет запускаться цифровое телевидение», — добавил Медведев.

«Хотел бы обратить внимание всех коллег, что переход с аналогового сигнала на цифровой должен пройти для наших телезрителей максимально гладко, — сказал он. — Необходимо соблюдать тот график, который будет разработан». «Важно, чтобы те вопросы, которые могут возникнуть, если обратятся люди, решались без проволочек. Здесь основная ответственность на региональных властях», — указал глава кабмина.

Несмотря на то, что сегодня практически полностью вышли из обихода телевизоры, которые не могут принимать цифровой сигнал, но все-таки у кого-то они есть, и этих людей нельзя оставить без телевидения. Нужно также компенсировать затраты социально незащищенных граждан на приобретение приставок.
Дмитрий Медведев
премьер-министр РФ 

«Эта процедура должна быть простой, нужно посмотреть как она будет организована на селе. Это может быть и почта, или [могут быть использованы] другие возможности приобрести эту приставку», — сказал Медведев. Он выразил надежду на то, что «министр, который отвечает за технологическую сферу, будет контролировать этот вопрос».

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