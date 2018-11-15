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15:41 (мск), источник: РИА Новости

Путин рассказал, какая цена на нефть устраивает Россию

СИНГАПУР, 15 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужна оптимальная цена на нефть и для производителей, и для потребителей.

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Источник: РИА Новости

«Нужна оптимальная цена и для производителей, и для потребителей», — сказал Путин журналистам.

Что касается России, по словам главы государства, ее вполне устраивает цена на нефть в районе 70 долларов за баррель. Вместе с тем, указал Путин, расходы российского бюджета рассчитываются исходя из цены около 40 долларов, что дает запас прочности.

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