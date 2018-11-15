«Роснефть» оставила биржу без топлива

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Роснефть», крупнейший поставщик топлива на российский рынок, сегодня внезапно полностью прекратила торги моторным топливом на бирже СпбМТСБ. В компании прекращение продаж не комментируют. Покупателями топлива на бирже в основном являются независимые участники рынка — сети АЗС, не принадлежащие нефтяным компаниям, и трейдеры. Накануне глава «Роснефти» Игорь Сечин раскритиковал независимые АЗС, деятельность которых, по его мнению, приводит к росту цен на топливо.

«Роснефть» сегодня полностью прекратила продажу моторного топлива — бензина, дизельного топлива и авиационного керосина — на бирже СпбМТСБ со всех своих нефтеперерабатывающих заводов, следует из данных торгов.

Продолжилась лишь реализация мазута. В итоге совокупный объем биржевых торгов упал по сравнению с торговым днем 14 ноября на 20%, до 67,6 тыс. тонн нефтепродуктов. В «Роснефти» не комментируют ситуацию.

Собеседники «Ъ» на рынке недоумевают, почему компания приняла такое решение, поскольку «Роснефть» производит больше нефтепродуктов, чем способна реализовать через собственную сеть АЗС.

Таким образом, альтернативой биржевым продажам является увеличение внебиржевых оптовых сделок либо направление топлива на экспорт.

Согласно совместному приказу ФАС и Минэнерго, крупнейшие нефтекомпании обязаны продавать на бирже не менее 10% производства бензина и авиакеросина и 5% дизельного топлива. Причем, согласно требованиям правительства РФ (постановление № 1035 от 11 октября 2012 года), продажи должны осуществляться равномерно и регулярно в течение месяца. Требования правительства по биржевым продажам лежат в основе торговых политик нефтяных компаний, такая политика есть и у «Роснефти». «Роснефть» согласовала свои стандарты продажи нефтепродуктов на внутреннем рынке с ФАС, что было одним из условий, при котором компании было разрешено сохранить почти всю сеть АЗС при поглощении ТНК-ВР.

Основными покупателями топлива на бирже выступают независимые игроки — сети АЗС, не принадлежащие нефтяным компаниям, и трейдеры. В последнее время руководство «Роснефти» выступало с критикой позиции независимых АЗС, представители которых жаловались на то, что политика правительства по сдерживанию розничных цен в сочетании с торговыми практиками нефтяных компаний ставит независимые заправки на грань выживания. Глава «Роснефти» Игорь Сечин в интервью «Ъ FM» говорил, что действия независимых АЗС приводят к росту цен на заправках.

Юрий Барсуков