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15:51 (мск), источник: RNS

Производители не видят риска «обрушения» молочного рынка

Ожидать обрушения рынка молока и резкого обвала закупочных цен на молоко, если продукция не войдёт в электронную систему прослеживаемости «Меркурий», вряд ли стоит, заявил RNS исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов.

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Источник: AP 2018

«Вряд ли этого (обрушения молочного рынка и обвала закупочных цен на молоко. — RNS) стоит ожидать. Ситуация на рынке даже после введения электронных сертификатов на готовое молоко, больше будет зависеть от спроса на продукцию, возможности ее экспорта. Кроме того, от эффективной борьбы с фальсификатом и стабильности господдержки», — утверждает Белов.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что молочный рынок России может обрушиться, если эта продукция не войдёт в электронную систему прослеживаемости «Меркурий» в начале следующего года. По его словам, сейчас в стране существуют неблагоприятные условия для развития отрасли.

С 1 июля 2018 года в России вступила в силу обязательная электронная ветеринарная сертификация. Она подразумевает оформление сопроводительных документов на товары животного происхождения в системе «Меркурий». В начале июня министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил журналистам, что готовая молочная продукция не будет проходить электронную ветеринарную сертификацию в системе «Меркурий», для данного вида продуктов будет применяться предложенная Минпромторгом система маркировки товаров.

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