Производители не видят риска «обрушения» молочного рынка

Источник: AP 2018

«Вряд ли этого (обрушения молочного рынка и обвала закупочных цен на молоко. — RNS) стоит ожидать. Ситуация на рынке даже после введения электронных сертификатов на готовое молоко, больше будет зависеть от спроса на продукцию, возможности ее экспорта. Кроме того, от эффективной борьбы с фальсификатом и стабильности господдержки», — утверждает Белов.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что молочный рынок России может обрушиться, если эта продукция не войдёт в электронную систему прослеживаемости «Меркурий» в начале следующего года. По его словам, сейчас в стране существуют неблагоприятные условия для развития отрасли.