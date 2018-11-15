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17:57 (мск), источник: BFM.ru

«Мы на бирже не женились и не клялись». В «Роснефти» объяснили остановку продажи бензина на торгах

«Мы поставляем топливо на рынок, делаем это так, как считаем нужным», — заявил Business FM вице-президент компании Михаил Леонтьев.

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Источник: Reuters

В «Роснефти» прокомментировали прекращение продажи своего топлива на Санкт-Петербургской сырьевой бирже, которое привело к снижению объема торгов 15 ноября на 20%.

Ранее 14 ноября несколько СМИ сообщили об очередях на заправках и дефиците бензина и дизеля. Возможной причиной назвали то, что российские нефтекомпании отказывают независимым АЗС в поставках.

Правительство проверит информацию о нехватке топлива на независимых АЗС. Такое поручение Минэнерго и ФАС дал вице-премьер Дмитрий Козак.

Именно через биржу с помощью трейдеров топливо получают независимые АЗС и другие крупные потребители, например, промышленные предприятия.

Вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил Business FM, что компания имеет право прекратить продажу топлива на бирже:

Мы делаем, мы занимаемся рынком. Мы чем-то обязаны этой бирже, женились на ней, мы клялись чем-то? Я не понял, кого мы там обездолили. Мы поставляем топливо на рынок, делаем это так, как считаем нужным.
Михаил Леонтьев
пресс-секретарь и вице-президент «Роснефти»

«Обратите внимание на абсолютно истерическую кампанию, которая происходит сейчас не только в СМИ, но и, грубо говоря, в межадминистративном общении. Какие-то люди, занимающиеся, на самом деле, подозрительной и странной экономической деятельностью, обвиняют нас в том, что мы разрушаем рынок, кому-то поставляем не столько, сколько бы они хотели, и так далее. Компания “Роснефть” всегда выступала и выступает за рыночное регулирование цен, чтобы на бирже не было договорных сделок, чтобы она была прозрачной, чтобы на розничном рынке не господствовали региональные трейдеры, находящиеся в криминальных взаимоотношениях с местной властью и преступными группировками, например. Вот и все», — заявил Михаил Леонтьев.

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Впрочем, есть совместный приказ Минэнерго и антимонопольной службы, согласно которому нефтяные компании должны продавать на бирже не менее 10% своего бензина и авиакеросина, а также не менее 5% дизеля.

В «Роснефти» ранее не раз заявляли, что в росте цен виновны независимые АЗС, которые аффилированы с трейдерами и искусственно накручивают цены на бензин.

Дефицит и остановку продажи топлива «Роснефти» на бирже комментирует гендиректор трейдерской компании «Солид-товарные рынки» Илья Мороз:

Я считаю, что такой демарш можно объяснить желанием полностью устранить и уничтожить конкурентов на рынке, поскольку ничем другим это объяснить нельзя. И я думаю, еще можно объяснить полной безнаказанностью, потому что нет того человека, кроме, наверное, президента страны, который в состоянии, скажем так, аппетиты «Роснефти» здесь каким-то образом поумерить.
Илья Мороз
гендиректор трейдерской компании «Солид-товарные рынки»
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«Ни для кого не секрет, что другого канала получения нефтепродуктов для всего независимого сегмента, для промышленности кроме биржи нет. Поэтому, если высушить этот рыночный институт, не останется независимых игроков на рынке, и мы получим полную монополию с подобными выходками, как мы видим сегодня. Нет никаких проблем остановить торги на бирже, но это ни в какие рамки уже не умещается. Трейдеры на биржевом рынке приобретают товар в интересах конечных потребителей. Огромное количество участников рынка приобретают нефтепродукты на условиях отсрочки платежа. Они сначала получают топливо, потом его реализуют, получают выручку и после этого уже имеют возможность расплатиться. Нефтяные компании на этих условиях товар не продают, поэтому они пользуются услугами профессиональных участников рынка — трейдеров, потому что трейдеры осуществляют финансирование подобных сделок. И биржевой рынок, вообще рынок без трейдеров не живет, это невозможно. Мы превратимся в монополию», — рассказал Илья Мороз.

В конце октября нефтяные компании и правительство заключили соглашение о стабилизации цен на бензин. В нем указано, что нефтяники должны перерабатывать и поставлять на внутренний рынок 17,5% своей нефти. Кроме того, права торговать на бирже лишили трейдеров.

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Второй раз за год правительство «вручную» снимает остроту в ситуации со стоимостью топлива.

Следите за развитием темы«В России резко выросли цены на бензин»
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