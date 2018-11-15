«Мы на бирже не женились и не клялись». В «Роснефти» объяснили остановку продажи бензина на торгах
«Мы поставляем топливо на рынок, делаем это так, как считаем нужным», — заявил Business FM
«Мы поставляем топливо на рынок, делаем это так, как считаем нужным», — заявил Business FM
В «Роснефти» прокомментировали прекращение продажи своего топлива на
Ранее 14 ноября несколько СМИ сообщили об очередях на заправках и дефиците бензина и дизеля. Возможной причиной назвали то, что российские нефтекомпании отказывают независимым АЗС в поставках.
Правительство проверит информацию о нехватке топлива на независимых АЗС. Такое поручение Минэнерго и ФАС дал
Именно через биржу с помощью трейдеров топливо получают независимые АЗС и другие крупные потребители, например, промышленные предприятия.
Мы делаем, мы занимаемся рынком. Мы
чем-тообязаны этой бирже, женились на ней, мы клялись чем-то?Я не понял, кого мы там обездолили. Мы поставляем топливо на рынок, делаем это так, как считаем нужным.
«Обратите внимание на абсолютно истерическую кампанию, которая происходит сейчас не только в СМИ, но и, грубо говоря, в межадминистративном общении.
Впрочем, есть совместный приказ Минэнерго и антимонопольной службы, согласно которому нефтяные компании должны продавать на бирже не менее 10% своего бензина и авиакеросина, а также не менее 5% дизеля.
В «Роснефти» ранее не раз заявляли, что в росте цен виновны независимые АЗС, которые аффилированы с трейдерами и искусственно накручивают цены на бензин.
Дефицит и остановку продажи топлива «Роснефти» на бирже комментирует гендиректор трейдерской компании «Солид-товарные рынки» Илья Мороз:
Я считаю, что такой демарш можно объяснить желанием полностью устранить и уничтожить конкурентов на рынке, поскольку ничем другим это объяснить нельзя. И я думаю, еще можно объяснить полной безнаказанностью, потому что нет того человека, кроме, наверное, президента страны, который в состоянии, скажем так, аппетиты «Роснефти» здесь
каким-тообразом поумерить.
«Ни для кого не секрет, что другого канала получения нефтепродуктов для всего независимого сегмента, для промышленности кроме биржи нет. Поэтому, если высушить этот рыночный институт, не останется независимых игроков на рынке, и мы получим полную монополию с подобными выходками, как мы видим сегодня. Нет никаких проблем остановить торги на бирже, но это ни в какие рамки уже не умещается. Трейдеры на биржевом рынке приобретают товар в интересах конечных потребителей. Огромное количество участников рынка приобретают нефтепродукты на условиях отсрочки платежа. Они сначала получают топливо, потом его реализуют, получают выручку и после этого уже имеют возможность расплатиться. Нефтяные компании на этих условиях товар не продают, поэтому они пользуются услугами профессиональных участников рынка — трейдеров, потому что трейдеры осуществляют финансирование подобных сделок. И биржевой рынок, вообще рынок без трейдеров не живет, это невозможно. Мы превратимся в монополию», — рассказал Илья Мороз.
В конце октября нефтяные компании и правительство заключили соглашение о стабилизации цен на бензин. В нем указано, что нефтяники должны перерабатывать и поставлять на внутренний рынок 17,5% своей нефти. Кроме того, права торговать на бирже лишили трейдеров.