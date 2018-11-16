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02:36 (мск), источник: Интерфакс

Голикова заявила о пересмотре состава потребительской корзины с 2021 года

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU — Пересмотр состава потребительской корзины начнется с 2021 года, заявила заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова в интервью, опубликованном в пятницу в «Российской газете».

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Источник: РИА "Новости"

«Потребительскую корзину намечается пересмотреть с 2021 года. Планируется улучшить качество минимального набора продуктов, чтобы приблизить его к рациональным нормам здорового питания. Например, повысить ценность минимального набора за счет увеличения объемов мяса, рыбы, молока, яиц, овощей и фруктов. В то же время — снизить хлебопродукты, картофель, маргарин и другие жиры», — сказала Голикова.

«Что касается соотношения стоимости непродовольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов питания, предусмотренных в потребительской корзине, то оно будет уточнено с учетом изменений в структуре потребительских расходов», — добавила она.

При этом вице-премьер уточнила, что потребительские корзины будут пересмотрены во всех российских регионах.

«А для разработки новой потребительской корзины в целом по Российской Федерации в Минтруде создана рабочая группа, в которую вошли представители Госдумы, Совета Федерации, профсоюзы, представители объединений работодателей и научных организаций», — сообщила Голикова.

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