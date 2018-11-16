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03:11 (мск), источник: ТАСС

МВФ заявил, что не имеет позиции по статусу Крыма

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) не имеет позиции по принадлежности Крыма и Севастополя и относит их к России при анализе экономических показателей страны только лишь в статистических целях.

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Источник: Reuters

Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС представитель МВФ, отвечая на вопрос, означает ли такая практика принятие позиции одной из сторон в споре о статусе полуострова.

«В статистических целях, страна, которая де-факто осуществляет контроль над территорией, обязана представлять статистические данные [по ней], — пояснил он. — Использование МВФ статистических данных не означает признания или принятия позиции относительно того, какая страна имеет законное право на данную территорию [в случае возникновения международного спора вокруг нее]».

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Тем не менее представитель фонда отметил, что МВФ уже с 2015 года учитывает статистические данные Крыма и Севастополя при анализе экономических показателей России. «В докладах персонала МВФ по России статистические данные о рабочей силе, населении и национальных счетах включают Крым и Севастополь с 2015 года», — отметил он.

Представитель организации также указал, что в 2015 году в февральском докладе МВФ, посвященном механизму расширенного кредитования Украины, была включена следующая сноска: «Данные национальных счетов приводятся без учета Крыма и Севастополя с 2014 года». Под графиками в этом документе стояло примечание, в котором указывалось, что данные «приводятся без учета Крыма и Севастополя».

МВФ в своем ноябрьском обзоре перспектив развития экономики стран Европы также рассматривал статистические показатели по Крыму и Севастополю как часть данных, относящихся к России. При этом полуостров на карте был обозначен тем же цветом, что и Украина.

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