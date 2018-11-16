Правительство расширило программу субсидирования авиаперевозок по России

В правительстве рассчитывают, что это будет способствовать «решению задач по транспортной доступности».
«Я подписал постановление, которое расширяет программу по субсидированию авиаперевозок в целом по стране и на Дальний Восток, в частности. Речь идет о том, что маршрутов станет в два раза больше. Субсидии, которые выделяются, — их можно будет использовать круглый год», — заявил премьер (цитата по «Интерфаксу»).
Как уточнил господин Медведев, также расширен круг получателей субсидий, — теперь на них могут рассчитывать и многодетные семьи.
В конце сентября правительство одобрило дополнительное финансирование авиаперевозок на Дальнем Востоке на 400 млн руб. в 2018 году. По данным Минтранса, на расширение программы субсидирования авиаперевозок по России потребуется 1 млрд руб. в год.