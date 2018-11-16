Цены на нефть превысили 67 долларов за баррель

Источник: AP 2018

По состоянию на 7.57 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,84%, до 67,17 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,74%, до 56,88 доллара за баррель.

Участники торгов с оптимизмом надеются, что ОПЕК начнет сокращать добычу нефти на фоне признаков переизбытка ее предложения на мировом рынке. На текущей неделе министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухейля аль-Мазруи сообщил, что ОПЕК и ее союзники готовы сократить или скорректировать уровень добычи нефти при необходимости, чтобы сбалансировать рынок.

В то же время аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley настроены не слишком оптимистично в том, что касается добычи ОПЕК. «Сокращения добычи ОПЕК по своей сути являются временными, потому что все, что организация может сделать — это перенести производство с одного периода в другой», — считают эксперты банка.