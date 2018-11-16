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08:45 (мск), источник: РИА Новости

Цены на нефть превысили 67 долларов за баррель

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Мировые цены на нефть растут в пятницу утром на фоне ожиданий сокращения объемов добычи сырья странами ОПЕК, при этом рост сдерживает статистика из США, свидетельствуют данные торгов.

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ЦБ: $ 66.6159   -1.38 € 75.5358   -1.22 ММВБ: $ 65.8975   -1.12 € 74.6825   -1.28
Источник: AP 2018

По состоянию на 7.57 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,84%, до 67,17 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,74%, до 56,88 доллара за баррель.

Участники торгов с оптимизмом надеются, что ОПЕК начнет сокращать добычу нефти на фоне признаков переизбытка ее предложения на мировом рынке. На текущей неделе министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухейля аль-Мазруи сообщил, что ОПЕК и ее союзники готовы сократить или скорректировать уровень добычи нефти при необходимости, чтобы сбалансировать рынок.

В то же время аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley настроены не слишком оптимистично в том, что касается добычи ОПЕК. «Сокращения добычи ОПЕК по своей сути являются временными, потому что все, что организация может сделать — это перенести производство с одного периода в другой», — считают эксперты банка.

При этом рост стоимости нефти ограничивают еженедельные данные Минэнерго США, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 9 ноября, увеличились на 10,3 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали прироста лишь на 3,2 миллиона баррелей.

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Второй раз за год правительство «вручную» снимает остроту в ситуации со стоимостью топлива.

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