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10:39 (мск), источник: РИА Новости

Роспотребнадзор конфисковал более трех тонн хлебной продукции в 2018 году

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Более 3,5 тонн некачественной хлебной продукции изъято из оборота в РФ за девять месяцев 2018 года, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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Источник: РИА "Новости"

«По результатам проверок за девять месяцев 2018 года специалистами Роспотребнадзора изъято из оборота более 3,5 тонн хлебобулочных изделий», — говорится в сообщении.

Всего за девять месяцев Роспотребнадзор исследовал около 55 тысяч проб хлебобулочных изделий по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям. По содержанию загрязнителей химической природы, среди которых токсичные элементы, пестициды, микотоксины, удельный вес хлебной продукции, не соответствующей гигиеническим нормам, составил 0,11%.

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«Удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов и другое), составил 1,97% (2017 год — 2,50%)», — отмечается в сообщении.

Кроме того, ведомство исследовало пробы по физико-химическим показателям, в частности, по влажности, состоянию мякиша, консистенции, кислотности и другим. Качество 1,86% хлебобулочных изделий не соответствовало заявленным требованиям.

Ситуация по обеспечению качества и безопасности хлеба и хлебобулочной продукции остается на контроле Роспотребнадзора.

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