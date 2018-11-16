Роспотребнадзор конфисковал более трех тонн хлебной продукции в 2018 году
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Более 3,5 тонн некачественной хлебной продукции изъято из оборота в РФ за девять месяцев 2018 года, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Более 3,5 тонн некачественной хлебной продукции изъято из оборота в РФ за девять месяцев 2018 года, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
«По результатам проверок за девять месяцев 2018 года специалистами Роспотребнадзора изъято из оборота более 3,5 тонн хлебобулочных изделий», — говорится в сообщении.
Всего за девять месяцев Роспотребнадзор исследовал около 55 тысяч проб хлебобулочных изделий по
«Удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов и другое), составил 1,97% (2017 год — 2,50%)», — отмечается в сообщении.
Кроме того, ведомство исследовало пробы по
Ситуация по обеспечению качества и безопасности хлеба и хлебобулочной продукции остается на контроле Роспотребнадзора.