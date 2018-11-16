Колбаса «Акцизная»

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Экспертный совет при правительстве в своих замечаниях к нацпроекту «Демография» предлагает стимулировать потребление полезных продуктов, снизив или даже отменив НДС на них. Кроме того, эксперты предлагают ввести акцизы на вредные продукты — колбасы, соленые закуски и сладкую газировку, а также повысить акцизы на табак и алкоголь, ужесточить правила продажи этих товаров.

Экспертный совет при правительстве подготовил свои предложения к нацпроекту «Демография» (есть у «Ъ»). Этот проект, напомним, нацелен на повышение продолжительности жизни к 2024 году до 78 лет, к 2030 году — до 80 лет.

Достижение этих целей, сказано в заключении рабочей группы совета, «невозможно без принятия доказавших свою эффективность мер в сфере общественного здоровья».

Среди ключевых факторов, оказывающих негативное влияние на продолжительность жизни, эксперты называют потребление алкоголя и табака, стремительный рост ожирения и артериальной гипертонии, а также йододефицит.

Эффективными мерами для борьбы с курением рабочая группа считает:

Повышение акцизов

полный запрет рекламы табака

сокращение точек продаж

распространение требований и ограничений, применяемых к табачной продукции, на все разновидности вейпов

Похожие меры предлагаются и для алкоголя:

повышение акцизов и минимальных цен

повышение возраста продажи (например, для крепкой алкогольной продукции — до 21 года)

запрет открытой выкладки алкоголя в торговых точках

запрет продажи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения

«Сложно ожидать достижения заявленных результатов в условиях заморозки акцизов на алкогольную продукцию и низких акцизов на табачную продукцию», — сетуют эксперты.

В рамках продвижения здорового питания (борьбы с «эпидемией ожирения») эксперты предлагают удорожание вредных продуктов за счет установления акцизов — на подслащенные газированные напитки (не менее 20% от розничной цены), на продукты с высоким содержанием соли, а также на переработанное мясо (колбасу, сосиски, бекон).

Спрос на полезную продукцию (цельнозерновые культуры, орехи, оливковое масло, рыбу с высоким содержанием омега-3 жирных кислот) эксперты предлагают поддержать за счет отмены или снижения НДС либо введения субсидий на такие продукты — по крайней мере для отдельных категорий граждан, например малообеспеченных семей с детьми.

В качестве примера руководитель рабочей группы Сергей Рыбальченко приводит опыт Финляндии, которая с 70-х годов прошлого столетия реализует программу, направленную на снижение потребления продуктов с высоким содержанием жира, соли, сахара, — со стимулированием потребления продуктов с высоким содержанием йода, селена при одновременном сокращении потребления алкоголя и табака и повышении физической активности. «В результате за три десятка лет им удалось снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 80% и повысить ожидаемую продолжительность жизни на 13 лет», — говорит он.

По части улучшения демографической ситуации эксперты считают недостаточным установленный в нацпроекте целевой показатель по увеличению суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 ребенка на одну женщину к 2024 году (с нынешнего 1,63). Такой показатель, предупреждают эксперты, не обеспечит естественного прироста населения — он станет возможным только при увеличении этого показателя до 1,95−2.

«Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до уровня выше двух детей на женщину за пять-шесть лет вполне реально», — считают эксперты.

Стимулировать рождаемость они предлагают в том числе за счет увеличения финансовой поддержки семей с детьми — с текущих 0,48% ВВП до 3−4% ВВП к 2024 году.

Евгения Крючкова