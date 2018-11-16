Правительство выделит 2 млрд рублей на закупку бронетехники у структур Дерипаски

Источник: РИА "Новости"

«Учитывая сжатые сроки», контракты «будут заключены с единственными поставщиками на поставку техники производства автомобильный завод “Урал” и ПАО “Арзамасский машиностроительный завод”», отмечается в пояснительной записке. Эти предприятия входят в группу «ГАЗ» и «Русские машины», которые вместе со своим владельцем Олегом Дерипаской в апреле были включены в список блокирующих санкций США.

Предварительно у заводов для Росгвардии планируется приобрести 20 бронированных автомобилей «Урал-ВВ», 598 грузовиков повышенной проходимости «Урал-4320» и 15 бронеавтомобилей «Тигр». Представители группы ГАЗ и ее конкурента группы «Камаз» от комментариев отказались.

Документ также предусматривает выделение в 2018 г. 1,5 млрд руб. субсидий производителям техники, работающей на природном газе. Эта сумма позволит выпустить дополнительно не менее 1500 единиц такой техники в текущем году.

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«Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить дополнительную загрузку производственных мощностей предприятий, оказавшихся под санкциями, и решить ряд задач, связанных с безопасностью страны», — говорится в материалах.