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15:08 (мск), источник: Ведомости

Правительство выделит 2 млрд рублей на закупку бронетехники у структур Дерипаски

Правительство планирует выделить Росгвардии из своего резервного фонда 2 млрд руб. на закупку не менее 600 колесных транспортных средств. Проект соответствующего постановления подготовлен Минпромторгом по поручению премьера Дмитрия Медведева и опубликован на портале раскрытия правовой информации.

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Источник: РИА "Новости"

«Учитывая сжатые сроки», контракты «будут заключены с единственными поставщиками на поставку техники производства автомобильный завод “Урал” и ПАО “Арзамасский машиностроительный завод”», отмечается в пояснительной записке. Эти предприятия входят в группу «ГАЗ» и «Русские машины», которые вместе со своим владельцем Олегом Дерипаской в апреле были включены в список блокирующих санкций США.

Предварительно у заводов для Росгвардии планируется приобрести 20 бронированных автомобилей «Урал-ВВ», 598 грузовиков повышенной проходимости «Урал-4320» и 15 бронеавтомобилей «Тигр». Представители группы ГАЗ и ее конкурента группы «Камаз» от комментариев отказались.

Документ также предусматривает выделение в 2018 г. 1,5 млрд руб. субсидий производителям техники, работающей на природном газе. Эта сумма позволит выпустить дополнительно не менее 1500 единиц такой техники в текущем году.

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«Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить дополнительную загрузку производственных мощностей предприятий, оказавшихся под санкциями, и решить ряд задач, связанных с безопасностью страны», — говорится в материалах.

Ранее Минпромторг предложил предоставить 11 предприятиям «Русских машин», включая группу ГАЗ, преференции при закупках на региональном и муниципальном уровнях. Проект документа содержит перечень транспортных средств, при закупке которых предпочтение будет отдаваться компаниям Дерипаски — в случае поступления двух заявок от санкционных компаний остальные заявки будут автоматически отклоняться.

Козак: есть способ вывести Группу ГАЗ из-под санкций США
Во время загрузки произошла ошибка.
14 ноября© Ньюстюб
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