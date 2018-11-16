Бывшую землю Минобороны возле Кремля продали за 2,4 миллиарда рублей

Источник: Reuters

Победителем аукциона стало ООО «Ситизен». Торги транслировались на сайте госкорпорации «Дом.рф».

Начальная цена лота составляла 1,2 миллиарда рублей. Помимо земли на острове Балчуг в него входили 15 зданий и сооружений общей площадью более 7 тысяч квадратных метров.

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Согласно документации к аукциону, участниками торгов были в том числе ООО «Галс-инвест», АО «Стройград», ООО «Терра оптима» и физлицо — Александр Рыжов.