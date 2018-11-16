Бывшую землю Минобороны возле Кремля продали за 2,4 миллиарда рублей

Победителем аукциона стало ООО «Ситизен». Торги транслировались на сайте госкорпорации «Дом.рф».
Начальная цена лота составляла 1,2 миллиарда рублей. Помимо земли на острове Балчуг в него входили 15 зданий и сооружений общей площадью более 7 тысяч квадратных метров.
Согласно документации к аукциону, участниками торгов были в том числе ООО «Галс-инвест», АО «Стройград», ООО «Терра оптима» и физлицо — Александр Рыжов.
Как указывается в материалах торгов, проданный комплекс зданий и земельный участок попадают в зону объектов культурного наследия и относятся к территориям объединенных охранных зон. На землю нет проекта планировки территории, градостроительного плана земельного участка, архитектурно-градостроительного решения, новое строительство возможно только после получения этих документов.