Самозанятым прочертили путь «из тени»
Как будет работать принятый Госдумой закон.
Как будет работать принятый Госдумой закон.
Налог меньше НДФЛ, а штрафов пока не будет, — Госдума окончательно утвердила правила налогообложения для самозанятых, которые заработают с 1 января следующего года. Няни, репетиторы и фрилансеры смогут платить со своего дохода налог в 4% за работу с физлицами и 6% — за работу с юрлицами. Пока система будет действовать не для всех — в эксперименте смогут принять участие жители Москвы, Московской и Калужской областей и Татарстана. «Коммерсантъ FM» составил инструкцию для тех, кто хочет зарегистрироваться как самозанятый, и собрал самые распространенные вопросы. Подробности — у Елены Ивановой и Анастасии Парфеновой.
AppStore или Google Play, приложение «Мой доход» — так начинается путь самозанятого «из тени». Зарегистрироваться можно по паспортным данным. Дальше в сервисе нужно будет фиксировать каждую услугу и отмечать ее стоимость. Главное — не забывать выдавать чек клиенту, рассказал глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов: «Передача чека может осуществляться как на бумажном носителе, так и в электронном виде на телефонный номер, электронную почту или через считывание покупателем специального
Очереди в налоговую, сотни страниц отчетности — эти ужасы самозанятых не коснутся. Так что, дизайнеру Анне Федотовой, которая продает свои вещи через Instagram, идея приложения понравилась. Но у нее есть вопросы. С дохода самозанятого будет списываться 4%. А как же другие налоги? Придется ли
Другой вопрос, который беспокоит Анну, куда пойдут эти 4% налога? И получит ли самозанятый от них
Как предполагает управляющий партнер юридической компании «Закон и налоги» Алексей Гатин, если будут подозрения, налоговая сравнит данные в приложении с поступлениями на карту: «ФНС достаточно проблематично будет совершать выездные налоговые проверки физических лиц по той причине, что сотрудников мало. Но служба может постоянно запрашивать информацию по счетам, поступившим денежным средствам, и дальше проводить
Впрочем, наказывать за сокрытие дохода самозанятых не будут целый год. Потом им придется отдать 20% дохода при первом нарушении, и полную сумму — при последующих. Впрочем, пока ничто не мешает няням и репетиторам перейти на наличность, и тогда об их доходах еще долго никто не узнает.