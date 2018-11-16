Самозанятым прочертили путь «из тени»

Источник: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Налог меньше НДФЛ, а штрафов пока не будет, — Госдума окончательно утвердила правила налогообложения для самозанятых, которые заработают с 1 января следующего года. Няни, репетиторы и фрилансеры смогут платить со своего дохода налог в 4% за работу с физлицами и 6% — за работу с юрлицами. Пока система будет действовать не для всех — в эксперименте смогут принять участие жители Москвы, Московской и Калужской областей и Татарстана. «Коммерсантъ FM» составил инструкцию для тех, кто хочет зарегистрироваться как самозанятый, и собрал самые распространенные вопросы. Подробности — у Елены Ивановой и Анастасии Парфеновой.

AppStore или Google Play, приложение «Мой доход» — так начинается путь самозанятого «из тени». Зарегистрироваться можно по паспортным данным. Дальше в сервисе нужно будет фиксировать каждую услугу и отмечать ее стоимость. Главное — не забывать выдавать чек клиенту, рассказал глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов: «Передача чека может осуществляться как на бумажном носителе, так и в электронном виде на телефонный номер, электронную почту или через считывание покупателем специального QR-кода. Никто не может и не должен заранее указывать свой доход. Это все происходит по факту свершения тех или иных операций или транзакций. У нас есть только планка по доходу в 2,4 млн руб. в год. Если гражданин за эту планку выходит, то налоговой службой автоматически в одностороннем режиме снимается с льготного режима налогообложения’слышишь».

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Очереди в налоговую, сотни страниц отчетности — эти ужасы самозанятых не коснутся. Так что, дизайнеру Анне Федотовой, которая продает свои вещи через Instagram, идея приложения понравилась. Но у нее есть вопросы. С дохода самозанятого будет списываться 4%. А как же другие налоги? Придется ли когда-то платить НДФЛ или отчисления в социальные фонды? В законе прописано, что самозанятых от них освобождают. Но Анна все равно переживает, что когда зарегистрированных самозанятых станет больше, условия могут измениться, а ставки налогов увеличиться: «Не все могут позволить себе держать ИП, потому что человеку нужно вести бухгалтерию, а если он не умеет это делать сам, то нужно кого-то просить, платить деньги. Непонятно еще, что будет с пенсионными отчислениями. То есть самозанятые будут их платить так же, как индивидуальные предприниматели, либо у них будет пониженная такса?».

Другой вопрос, который беспокоит Анну, куда пойдут эти 4% налога? И получит ли самозанятый от них какую-то выгоду? Большая часть суммы пойдет в бюджеты регионов, где проводится эксперимент, отметил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафанов. А на пенсию, по его словам, самозанятым придется копить самостоятельно: «1,5% из этой суммы пойдут в Фонд обязательного медицинского страхования. Однако ни при 6%, ни при 4% не предусмотрены отчисления в Пенсионный фонд. Есть два варианта, либо сам гражданин станет клиентом НПФ — в таком случае он будет договаривать о размерах отчислений, — либо обратится в Пенсионный фонд. При этом минимальная сумма ежегодной уплаты в ПФР для индивидуальных предпринимателей принята на уровне 32 тыс. руб.».

Самый большой страх самозанятых, что они попадут под прицел налоговой службы, однажды зарегистрировавшись в системе. Например, не выйдет ли так, что людей начнут обвинять в занижении подлинной стоимости товаров и услуг?

Как предполагает управляющий партнер юридической компании «Закон и налоги» Алексей Гатин, если будут подозрения, налоговая сравнит данные в приложении с поступлениями на карту: «ФНС достаточно проблематично будет совершать выездные налоговые проверки физических лиц по той причине, что сотрудников мало. Но служба может постоянно запрашивать информацию по счетам, поступившим денежным средствам, и дальше проводить какой-то анализ. В случае расхождений самозанятым придется доказывать, что какие-то деньги являются не доходом от их деятельности, а, например, получены в рамках займа».

Впрочем, наказывать за сокрытие дохода самозанятых не будут целый год. Потом им придется отдать 20% дохода при первом нарушении, и полную сумму — при последующих. Впрочем, пока ничто не мешает няням и репетиторам перейти на наличность, и тогда об их доходах еще долго никто не узнает.