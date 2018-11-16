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14:12 (мск), источник: Интерфакс

Биржевые цены на топливо резко выросли из-за отсутствия продукции «Роснефти»

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU — «Роснефть», крупнейшая нефтяная компания РФ и ключевой продавец нефтепродуктов на бирже, в пятницу второй день подряд не выставляет на торги СПбМТСБ бензин и дизельное топливо, сообщили «Интерфаксу» источники, участвующие в торгах на бирже.

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Источник: Reuters

Цены на нефтепродукты, которые в четверг сдержанно отреагировали на факт отсутствия нефтепродуктов «Роснефти» на бирже, в пятницу показали резкий рост.

Остальные компании-продавцы нефтепродуктов продолжают торговать на СПбМТСБ.

Некоторые продавцы значительно увеличили предложения по бензинам, что в принципе может «успокоить ситуацию», но «предложение по зимнему дизтопливу не увеличивается, и его нехватка чувствуется особо остро», говорят собеседники агентства.
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При этом спрос на бирже в пятницу, как и в четверг, превышал предложение в несколько раз.

В «Роснефти», на долю которого приходится почти 40% объема биржевого предложения, не комментируют тему возобновления биржевых продаж.

Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев сказал: «Мы всегда были сторонниками рыночного ценообразования, и выступали за то, чтобы зафиксировать минимальные объемы переработки (17,5% от объема добычи) для всех НК. Более того, накануне совещания у (вице-премьера — ИФ) Дмитрия Козака, мы выступили с революционным предложением — продавать все объемы через биржу, но при одном условии, что там будет наведен порядок».

То, что мы видим сейчас, биржей не является. Это симуляция. Мы не собираемся обслуживать интересы посреднических структур, перекупающих топливо на бирже.
Михаил Леонтьев
пресс-секретарь Роснефти 
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Ранее собеседники агентства подчеркивали, что исчезновение товара «Роснефти» с биржи является «прецедентом, какого еще не было за время работы биржи». Также источники отмечали, что согласно практике, сложившейся исторически, «Роснефть» начинает торги на СПбМТСБ в числе первых, ее сделки являются ориентиром для всех участников.

Согласно сайту СПБМТСБ, на станциях отгрузки, с которых «Роснефть» отгружает топливо по итогам биржевых торгов, партий товара в четверг и пятницу не выставлялось.

Как сообщалось, в начале ноября правительство, ВИНК и независимые участники топливного сектора в ходе совещания у профильного вице-премьера РФ Дмитрия Козака договорились сдерживать оптовые цены на топливо до конца марта 2019 года.

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Второй раз за год правительство «вручную» снимает остроту в ситуации со стоимостью топлива.

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