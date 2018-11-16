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18:00 (мск), источник: Ведомости

Компания Тимченко получила контракт на реконструкцию аэропорта на Соловках

За 2,6 млрд рублей будет построен аэропортовый комплекс и обновлен аэродром.

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Компания «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко получила контракт на реконструкцию аэропорта на Соловках за 2,6 млрд руб., следует из материалов на сайте госзакупок. Первой внимание на это обратила Русская служба BBC. «Стройтрансгаз» единственный подал заявку на участие в конкурсе, итоги которого были подведены в четверг, 15 ноября. Средства на реконструкцию будут выделены из федерального бюджета, срок окончания работ — 30 ноября 2020 г.

«Ведомости» направили запрос в пресс-службу правительства Архангельской области и представителю «Стройтрансгаза».

Аэропорт, расположенный в километре от Соловецкого монастыря, реконструируют в рамках госпрограммы по развитию инфраструктуры Соловков. Сейчас аэропорт располагает одной взлетно-посадочной полосой длиной 1500 метров и шириной 32 метра. При этих параметрах он может принимать вертолеты всех типов и легкие самолеты, например, Ан-2, Ан-24, Ан-28, Л-410. Пассажирский терминал аэропорта представляет собой трехэтажное деревянное здание. У аэропорта нет своего сайта. Из открытых источников следует, что в аэропорту на Соловецком архипелаге полностью отсутствует какая-либо инфраструктура, добраться до него можно только на автомобиле.

С аэропортом сотрудничает авиакомпания «Нордавиа». У нее есть представительство на Соловецких островах. Согласно информации на сайте компании, рейсы Архангельск — Соловки являются популярными среди туристов. До перехода на зимнее расписание в конце октября «Нордавиа» выполняла регулярные рейсы на Соловки с периодичностью два раза в неделю. В зимнем расписании рейсов на острова нет.

Что еще реконструирует «Стройтрансгаз»

В текущем году сумма госконтрактов «Стройтрансгаза» уже превысила 18 млрд руб. Крупнейшие проекты — реконструкция автомобильной дороги в городе Жуковский Московской области за 6,7 млрд руб. и строительство морского порта в Геленджике за 4,5 млрд руб.

Геннадий Тимченко занимает пятое место в рейтинге богатейших людей России по версии Forbes. В 2018 г. журнал оценил состояние предпринимателя в $16 млрд.

В октябре Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции аэропорта «Соловки». В ходе реконструкции будет построен комплекс сооружений аэропорта, в том числе служебно-пассажирское здание с привокзальной площадью, объекты метеорологического и орнитологического обеспечения полетов, контрольно-пропускной пункт, склад техники и оборудования, стоянка для пожарных автомобилей, резервуары для воды, объекты электроснабжения, комплекс очистных сооружений, насосная станция.

Также проектом предусмотрены работы по реконструкции ВВП с заменой покрытия, строительство новой рулежной дорожки и перрона на четыре места для стоянки воздушных судов с площадкой для обработки противообледенительной жидкостью.

Изначально местные власти обсуждали возможность удлинения ВВП до 1700 метров, в этом случает аэропорт смог бы принимать более крупные самолеты. Против выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Согласно материалам Главгосэкспертизы, его мнение было учтено, и от удлинения полосы решили отказаться. Патриарх настаивал на том, что увеличение числа рейсов приведет к возрастанию антропологической и шумовой нагрузки на архипелаг. «Это может больше, чем любой другой техногенный фактор, повлиять на разрушение экологии и культурного облика Соловков», — говорил патриарх (цитата по «РИА Новости»).

Соловецкий архипелаг, состоящий из шести островов общей площадью более 300 кв. км, расположен в западной части Белого моря. В XV веке на Соловках был создан Соловецкий монастырь — крупнейший на Русском Севере. Также здесь расположены несколько церквей XVI—XIX вв.еков. Архипелаг в 1992 г. был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 1995 г. — в перечень особо ценных объектов культурного наследия народов России.

Программа по развитию инфраструктуры на Соловецких островах была утверждена в 2014 г. сроком на шесть лет — до 2020 г. За это время планировалось вложить в развитие архипелага 9 млрд руб. — большая часть средств выделяется из федерального бюджета, остальные — из бюджетов Архангельской области и двух муниципалитетов. Кроме реконструкции аэропорта программа включает строительство больницы, школы, реконструкцию системы водоснабжения, развитие дорожной сети и так далее.

В этом году было принято решение, что контролировать реализацию госпрограммы будут из Москвы. В апреле 2018 г. президент Владимир Путин подписал указ о создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, в попечительский совет которого вошли премьер Дмитрий Медведев, вице-премьер Татьяна Голикова, патриарх Кирилл, гендиректор РЖД Олег Белозеров, министр культуры Владимир Мединский, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и другие. Возглавил совет бывший руководитель Службы внешней разведки и экс-премьер Михаил Фрадков.

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