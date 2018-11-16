Дешевые товары оказались россиянам не по карману

Источник: РИА "Новости"

Как отмечают аналитики, бренды, которые в стране происхождения считаются дешевыми, в России уже относятся к среднему ценовому сегменту из-за разницы в доходах населения.

«Многие бренды видят у нас страновые риски, вследствие чего не выходят в Россию напрямую, а при открытии магазинов по франшизе цена на товары бренда еще больше растет» — отмечается в исследовании.

Отмечается, что рентабельность для мелких франчайзи международных брендов (кроме общепита) остается низкой из-за закупок в валюте на фоне ослабленного рубля.