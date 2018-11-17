Греф сообщил, что россияне стали тратить больше по сравнению с прошлым годом
Основанный на росте денежных доходов Внутренний спрос населения «ниже, чем хотелось бы», но он растет, отметил глава Сбербанка.
Основанный на росте денежных доходов Внутренний спрос населения «ниже, чем хотелось бы», но он растет, отметил глава Сбербанка.
МАГАДАН, 17 ноября. /ТАСС/. Модель поведения россиян перешла от сберегательной к потребительской, население стало тратить больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия-1», вышедшем в субботу.
«Сберегательная модель поведения в прошлом году изменилась, люди стали больше сберегать, чем тратить, а в этом году люди стали больше брать потребительских кредитов, стали тратить» — сказал он.
«Немножко, видимо, больше стало уверенности в этом году, нежели в прошлом» — пояснил Греф.
По его словам, внутренний спрос, основанный на росте денежных доходов населения сейчас «ниже, чем хотелось бы, но, тем не менее, он растет». «Растут заработные платы, доходы населения», — отметил глава Сбербанка.
В августе Центральный Банк РФ отметил замедление роста депозитного портфеля российских банков, что свидетельствовало о постепенном переходе населения от сберегательной модели поведения. Вместе с тем, по данным регулятора, дополнительным индикатором постепенной смены модели являлись намеки на восстановление кредитования организаций оптовой и розничной торговли и рост розничного сегмента кредитного рынка.
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