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16:04 (мск), источник: ТАСС

Греф сообщил, что россияне стали тратить больше по сравнению с прошлым годом

Основанный на росте денежных доходов Внутренний спрос населения «ниже, чем хотелось бы», но он растет, отметил глава Сбербанка.

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Источник: РИА "Новости"

МАГАДАН, 17 ноября. /ТАСС/. Модель поведения россиян перешла от сберегательной к потребительской, население стало тратить больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия-1», вышедшем в субботу.

«Сберегательная модель поведения в прошлом году изменилась, люди стали больше сберегать, чем тратить, а в этом году люди стали больше брать потребительских кредитов, стали тратить» — сказал он.

«Немножко, видимо, больше стало уверенности в этом году, нежели в прошлом» — пояснил Греф.

По его словам, внутренний спрос, основанный на росте денежных доходов населения сейчас «ниже, чем хотелось бы, но, тем не менее, он растет». «Растут заработные платы, доходы населения», — отметил глава Сбербанка.

В августе Центральный Банк РФ отметил замедление роста депозитного портфеля российских банков, что свидетельствовало о постепенном переходе населения от сберегательной модели поведения. Вместе с тем, по данным регулятора, дополнительным индикатором постепенной смены модели являлись намеки на восстановление кредитования организаций оптовой и розничной торговли и рост розничного сегмента кредитного рынка.

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