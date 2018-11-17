Греф сообщил, что россияне стали тратить больше по сравнению с прошлым годом

Источник: РИА "Новости"

МАГАДАН, 17 ноября. /ТАСС/. Модель поведения россиян перешла от сберегательной к потребительской, население стало тратить больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия-1», вышедшем в субботу.

«Сберегательная модель поведения в прошлом году изменилась, люди стали больше сберегать, чем тратить, а в этом году люди стали больше брать потребительских кредитов, стали тратить» — сказал он.

«Немножко, видимо, больше стало уверенности в этом году, нежели в прошлом» — пояснил Греф.

По его словам, внутренний спрос, основанный на росте денежных доходов населения сейчас «ниже, чем хотелось бы, но, тем не менее, он растет». «Растут заработные платы, доходы населения», — отметил глава Сбербанка.

В августе Центральный Банк РФ отметил замедление роста депозитного портфеля российских банков, что свидетельствовало о постепенном переходе населения от сберегательной модели поведения. Вместе с тем, по данным регулятора, дополнительным индикатором постепенной смены модели являлись намеки на восстановление кредитования организаций оптовой и розничной торговли и рост розничного сегмента кредитного рынка.